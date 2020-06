Spaniens tidligere kong Juan Carlos er belastet af beskyldninger om bestikkelsespenge fra Saudi-Arabien.

En anklager ved Spaniens højesteret er ved at efterforske tidligere kong Juan Carlos for hans rolle i kontrakter indgået med Saudi-Arabien om højhastighedstog.

Højesteretsanklageren undersøger, hvorvidt den tidligere kong kan blive omfattet af en retssag omkring kontrakterne - eller om han var beskyttet af immunitet frem til juni 2014. Her abdicerede han til fordel for sin søn Felipe, hedder det i en erklæring fra højesteret i Madrid mandag.

Den 82-årige Juan Carlos beskyldes for som regent at have fået et enormt beløb i bestikkelse af Saudi-Arabien.

Den schweiziske avis Tribune de Genevè har skrevet, at han fik 100 millioner dollar, omkring 650 millioner kroner. Pengene står i en bank i Schweiz.

Avisen El Pais skrev i maj, at Juan Carlos også havde deponeret over 12,5 millioner kroner fra Bahain i en bank i Schweiz.

Kong Felipe har i år fraskrevet sig arv efter sin far, som han også har frataget apanage.

Men mange er fortsat kritiske, og der har på sociale medier været mange, som har talt for, at Juan Carlos bør aflevere de 100 millioner dollar til sundhedsvæsnet, der under coronakrisen er hængt voldsomt op.

Juan Carlos abdicerede som 76-årig. Han overraskede alle, da han meddelte sin afgang efter 39 år på den spanske trone på grund af dårligt helbred.

Juan Carlos kom til magten efter den tidligere magthaver Francisco Francos død i 1975.

Han gik straks til kamp for at omdanne det autoritære sydeuropæiske land til et moderne demokrati. Men der skulle et afværget statskup til i 1981, før han for alvor vandt folkets respekt.

Juan Carlos har dog været upopulær, siden han til befolkningens store forargelse tog på en overdådig elefantjagt i Botswana i 2012.

På det tidspunkt var Spanien i stærk recession og på konkursens rand kæmpede med en brutal arbejdsløshed.

Også kong Felipes yngste søster, prinsesse Cristina, har trukket negative overskrifter efter at være indblandet i en korruptionssag.

