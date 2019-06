En mor fra den amerikanske stat Pennsylvania gav ifølge anklageren sin 17 måneder gamle baby det giftige stof fentanyl i en babykop bare for at få fred til at ryge sin pot (cannabis) i fred.

Barnet døde, og nu er moderen fundet skyldig i dødsfaldet. Det skriver New York Post.

Den 23-årige Jhenea Pratt viste tirsdag ikke den mindste smule anger, da hun blev dømt for uagtsomt at have forvoldt sin datters død.

Juryen i retssagen frifandt hende for mord i forbindelse med datterens død den 5. april sidste år, men hun blev ikke frikendt helt.

Charlette Napper-Talley blev forgiftet i hjemmet af en fentanyl-cocktail, der blev indtaget med en babykop.

Anklagerne mente, at Pratt gav hende fentanylen, fordi hun ønskede 'at sidde ned, være afslappet og ryge pot'.

»Babyen var i vejen for hendes måde at nyde friheden på,« sagde Diana Page, der er assisterende offentlig anklager, til retten.

Da politiet kom til hjemmet i april sidste år, opdagede de en rød væske i en babykop.

Det var den giftige væske fentanyl – og i så stor mængde, at det var nok til at dræbe et par voksne heste!

Jhenea Pratt fortalte betjentene, at hun gav sin datter koppen og lagde hende til at sove, omkring en time før hun fandt datteren livløs i sengen.

»Jeg har ikke nogen ide om, hvordan fentanylen kom ind i min datters babykop,« kan man høre Pratt sige på en optagelse, der er lavet på dagen, da datteren døde.

Pratts forsvarer erkender, at Pratt ryger pot af og til, men at hun ikke er ansvarlig for datterens død.