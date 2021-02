»Trump efterlod alle i kongresbygningen til at dø.«

Den tidligere amerikanske præsident – Donald Trump – kom sent onsdag aften under heftige angreb, da rigsretssagen mod ham fortsatte.

Han er anklaget for at have opildnet til de uroligheder, der 6. januar fandt sted i og ved kongresbygningen, hvor Senatet og Repræsentanternes Hus sad samlet for formelt at godkende Joe Bidens valgsejr ved præsidentvalget i november sidste år.

I alt fem mennesker døde under optøjerne.

Sådan så det ud, da Trump-tilhængerne trængte ind i kongresbygningen 6. januar. Foto: WIN MCNAMEE Vis mere Sådan så det ud, da Trump-tilhængerne trængte ind i kongresbygningen 6. januar. Foto: WIN MCNAMEE

Demokraterne har siden anklaget Trump for, at den nu tidligere præsidents retorik og handlinger var afgørende for den vold, der udspillede sig.

En af dem, der rettede heftige anklager mod præsidenten onsdag, var Joaquin Castro, der er en del af anklagerholdet:

»Senatorer, I har set beviserne indtil videre. Og dette står klart: Den 6. januar efterlod præsident Trump alle i kongresbygningen til at dø,« sagde han ifølge VG.

Han beskylder samtidig Trump for ikke at have grebet tilstrækkeligt ind, efter det stod klart, hvad der var ved at ske.

Sådan så det ud, da Trump-tilhængerne trængte ind i kongresbygningen 6. januar. Foto: ALEX EDELMAN Vis mere Sådan så det ud, da Trump-tilhængerne trængte ind i kongresbygningen 6. januar. Foto: ALEX EDELMAN

»Hvis han ikke vidste, at retorikken ville få hans tilhængere til at råbe: 'Hæng Mike Pence (den daværende vicepræsident, red.)«, så vidste han det inden klokken 14.15. Angrebet var overalt i medierne,« sagde Joaquin Castro ifølge VG.

Men det fik ifølge den demokratiske anklager ikke præsidenten til at stoppe det:

»Da volden brød ud, sagde han (Trump, red.) ikke på noget tidspunkt det, som folkene omkring ham tiggede ham om, at stoppe angrebet. Han nægtede at stoppe det,« fortalte Castro ifølge CNBC.

For ifølge anklageren ønskede Trump ikke at stoppe det:

»Han gjorde det ikke, for sandheden er, at han ikke ønskede at stoppe det. Han ville have dem (oprørerne, red.) til at blive der og forhindre godkendelsen af valgresultatet,« fortalte Castro.

Ifølge VG forklarede Joaquin Castro, at det tog nær to timer, fra Trump-tilhængerne trængte ind i bygningen, til præsidenten erkendte, hvad der skete.

Trumps advokater mener omvendt ikke, at Trump kan stilles ansvarlig for uromageres handlinger. Ifølge dem er Trumps retorik op til stormen beskyttet af ytringsfriheden.

De mener desuden, at rigsretssagen er politisk motiveret.

For at dømme Trump skal to tredjedele af Senatet, svarende til 67 medlemmer, stemme for det. Demokraterne og Republikanerne har hver 50 pladser i kammeret.

Det betyder, at samtlige 50 demokratiske senatorer og 17 republikanske senatorer skal stemme imod Trump, hvis han skal dømmes.