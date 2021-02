Anklager kræver betinget straf ændret til ubetinget fængsel. Det kan betyde flere års fængsel for Navalnyj.

Den russiske anklagemyndighed kræver, at en betinget dom bliver ændret til ubetinget fængsel for oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj. Det kan betyde flere års fængsel.

I en pressemeddelelse mandag forud for en sag, der indledes mod Navalnyj tirsdag, erklærer anklagemyndigheden sig enig med fængselsmyndighedernes anmodning om en ændring af dommen.

Navalnyj blev anholdt og ført til et fængsel, da han landede i Moskvas lufthavn søndag den 17. januar. Han vendte hjem efter at være blevet behandlet i Tyskland for et nervegiftangreb.

Den 44-årige aktivist og oppositionspolitiker er anklaget for at have brudt vilkårene for en betinget dom, som han fik i 2014. De russiske fængselsmyndigheder mener derfor, at han nu må sone dommen på op til tre og et halvt års fængsel.

Dette tiltag anses som lovligt og retfærdiggjort, hedder det i udtalelsen fra anklagemyndigheden.

Navalnyj og hans tilhængere mener, at der er tale om skueproces, som er politisk motiveret, og som har til formål at stoppe Navalnys politiske aktivisme.

Oppositionspolitikerens medarbejdere og tilhængere har planlagt at møde op i stort tal ved retsbygningen, hvor Navalnyjs sag skal behandles.

Russisk politi tilbageholdt søndag flere end 5300 mennesker ved forskellige regeringsfjendtlige demonstrationer i en række af Ruslands større byer.

Det viser en opgørelse fra den uafhængige overvågningsgruppe OVD-Info.

Politiet havde på forhånd meddelt, at demonstrationerne er ulovlige, og at de ville blive opløst.

Allerede inden demonstranterne samledes, havde myndighederne foretaget en usædvanlig nedlukning af det centrale Moskva og af andre byer.

Også den fængslede Kreml-kritikers kone, Julia, blev anholdt i Moskva. Hun blev senere løsladt igen, men er sigtet for at have forbrudt sig mod regler for at deltage i en demonstration.

- Jeg forstår, at jeg bor i et totalt lovløst land. I en politistat uden uafhængige domstole. I et land, der er styret af korruption. Jeg så det gerne anderledes, siger en kvindelig demonstrant, der ikke ønsker at få sit navn frem til Reuters.

Demonstranter har varslet nye protester i hele landet forud for oppositionslederens retssag. Den skal efter planen gå i gang på tirsdag.

/ritzau/AFP