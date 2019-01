Det første retsmøde med 11 mistænkte i sagen om den dræbte journalist Jamal Khashoggi fandt sted torsdag.

Saudi-Arabiens anklagemyndighed kræver dødsstraf for fem af de mænd, som står anklaget for at have deltaget i drabet på journalist Jamal Khashoggi. Det skriver saudiarabiske medier.

Det første retsmøde med de 11 mistænkte fandt sted torsdag.

Saudiarabiske agenters drab på Jamal Khashoggi fandt sted på landets konsulat i Istanbul i Tyrkiet i oktober, og sagen har medført massiv international kritik af Saudi-Arabien.

I USA har Senatet vedtaget en resolution, hvori samtlige senatorer er enige om, at Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, er ansvarlig for drabet på Khashoggi.

Saudi-Arabien har officielt medgivet, at Khashoggi blev dræbt på landets konsulat i Istanbul. Men regimet afviser, at drabet skulle være sket på ordre fra kronprinsen.

/ritzau/Reuters