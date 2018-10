Gidseltagning i den tyske by Köln mandag var ifølge et vidne motiveret af gerningsmandens sympati for IS.

Köln. Den mand, der mandag tog en kvinde som gidsel på en fastfoodrestaurant i den tyske by Köln, var ifølge et vidne sympatisør af Islamisk Stat.

Det har et vidne oplyst, oplyser byens chefanklager i udtalelse onsdag.

Ifølge chefanklageren er gerningsmanden identificeret som en Mohammad A. R. Manden er syrisk statsborger.

Han har ifølge et vidne givet udtryk for, at han var medlem af Islamisk Stat og ønskede at rejse til Syrien og slutte sig til gruppen.

Det var ifølge chefanklageren også et af gidseltagerens krav, at han fik lov til at rejse til Islamisk Stats områder i Syrien.

- Baseret på det, vi ved nu, er der tilstrækkelige indikationer på, at der var en radikalt islamistisk baggrund for denne handling, står der i chefanklagerens udtalelse.

Den pågældende mand blev skudt flere gange, og tirsdag oplyste politiet, at han er i koma men ikke i livsfare.

I løbet af gidseltagningen hældte han en brandbar væske på gulvet i restauranten og satte ild til den. En 14-årig faldt på gulvet under et flugtforsøg og pådrog sig brandskader.

Manden er anklaget ved drabsforsøg og for at påføre andre alvorlige skader.

Hvorvidt manden udførte gidseltagningen på ordre fra Islamisk Stat eller andre organisationer, efterforskes stadig, oplyser chefanklageren.

/ritzau/Reuters