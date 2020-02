I alt 11 døde under og efter det blodige angreb mod muslimske caféer i tysk by onsdag aften, og seks er såret.

Ud over de ni dræbte under et angreb mod to vandpibecafeer i den tyske by Hanau blev seks såret.

Det oplyser Tysklands øverste anklager, Peter Frank, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Gerningsmanden blev senere sammen med sin 72-årige mor fundet død et andet sted i byen.

Forbrydelsen skete onsdag ved 22-tiden. Alle de dræbte havde udenlandsk baggrund, bekræfter Frank.

Angriberen er i de tyske medier er blevet beskrevet som en 43-årig mand, Tobias R.

Han havde en "overvældende racistisk tilbøjelighed", siger Frank.

Under efterforskningen vil man fokusere på, hvilke kontakter manden har haft med andre. Det vil myndighederne gøre for at finde ud af, om det kunne være andre, der havde overtalt ham til sit dødelige forehavende, siger han.

Blandt de dræbte var tyrkere og kurdere, rapporter flere medier.

Tyrkiets ambassade i Berlin siger, at der er fem tyrkiske statsborgere blandt de døde.

De dræbte i de to caféer var mellem 21 og 44 år.

Den 43-årige gerningsmand dyrkede ifølge de tyske medier højreradikale idéer. Han har ifølge avisen Bild efterladt sig et brev og en video, hvor han påtager sig skylden.

I brevet skriver han ifølge Bild, at der er behov for at "udslette" fremmede, som det ikke er lykkedes at udvise fra Tyskland.

Frank oplyser, at den 43-årige ikke tidligere er straffet.

Han var hverken kendt som "fremmedfjendtlig" eller som en person, som politiet havde interesseret sig for, siger den tyske chefanklager.

/ritzau/dpa