Dødsstraf ved skydning.

Bliver den 28-årige Bryan Kohberger kendt skyldig i firdobbelt drab, risikerer han at bliver straffet med døden.

Anklageren i sagen om drabene på de fire studerende i Idaho sidste efterår går nemlig efter at få den anklagede idømt dødsstraf.

Det skriver CNN.

Den kriminologistuderende er tiltalt for at have dræbt de fire venner Kaylee Goncalves, Madison Mogen og Xana Kernodle og sidstnævntes kæreste, Ethan Chapin.

De fire unge lå og sov i et hus nær deres universitet, da en ukendt gerningsmand pludselig brød ind i huset og gik løs på dem med en kniv.

Kohbergers forsvarer hævder, at der ingen forbindelse er mellem hendes klient og de fire ofre. Forsvareren mener heller ikke, at dna-sporene kan forbindes til den tiltalte.

I de retsdokumenter, der blev indleveret mandag, fremgår det, at anklageren »ikke har identificeret eller fået nogen formildende omstændigheder«, der kan forhindre dem i at overveje dødsstraf.

»I betragtning af alle beviser, der i øjeblikket er kendt af staten, er staten tvunget til at indgive denne meddelelse med den hensigt at søge dødsstraf.«

For nylig gjorde delstaten Idaho det muligt at gennemføre henrettelsers ved skydning.

Det sker, fordi det er blevet vanskeligere at få fat i de medikamenter, som bruges til at henrette dødsdømte med giftindsprøjtning.

Det samme gør delstaterne Mississippi, Utah, Oklahoma og South Carolina.