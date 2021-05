Den 84-årige Berlusconi er blevet indlagt og udskrevet fra hospitaler i Milano adskillige gange i år.

Den tidligere italienske premierminister Silvio Berlusconi er alvorligt syg og en retssag mod ham, hvor han er anklaget for at bestikke vidner, er midlertidigt suspenderet.

Det meddeler en anklager i Milano onsdag ifølge Reuters.

Den 84-årige Berlusconi er blevet indlagt og udskrevet fra hospitaler i Milano adskillige gange i år, efter at han i september sidste år fik covid-19.

I de seneste dage har der været fremsat spekulationer om en forværring af hans helbred.

- Vi tror afgjort på, at Berlusconi er alvorligt syg, og lider af en alvorlig sygdom. Det viser lægeerklæringer og konsultationer, siger anklager Tiziana Siciliano, som onsdag talte ved en høring i forbindelse med en sag, som har omfattet Berlusconi.

I den pågældende sag blev Berlusconi frikendt for at have sex med en mindreårig pige, der er kendt under kælenavnet 'Ruby'.

Siciliano siger, at Berlusconi midlertidigt bør fritages fra retssagen.

Det er op til dommeren i sagen at afgøre, hvorvidt Berlusconi skal adskilles fra andre tiltalte. Det vil ske ved en høring den 26. maj.

Berlusconi, som har været premierminister fire gange, er anklaget for at have bestukket vidner til at tie om sagen med prostituerede, som var mindreårige, da sagen begyndte i 2013. Berlusconi har hele tiden afvist, at han har gjort noget lovstridigt.

Berlusconi blev senest indlagt tirsdag med komplikationer, efter at han sidste år blev smittet med coronavirus.

Da Berlusconi blev indlagt tirsdag i sidste uge, var det fjerde gang i år.

Ifølge Berlusconi var coronasmitten "den farligste udfordring", han har haft i sit liv. Han var indlagt i 11 dage med coronasmitte.

Berlusconi, der har været en fremtrædende skikkelse i Italien siden 1980'erne, har oplevet flere problemer med helbredet i årenes løb. Han gennemgik i 2016 en hjerteoperation og har også overlevet prostatakræft.

I 2011 blev han tvunget til at gå af midt under krisen i eurozonen. Siden har han været i mediernes søgelys på grund af retssager om blandt andet skattefusk og ikke mindst sagen"Rubygate".

Den handler om løsslupne fester og sex med den dengang mindreårige Karima El-Mahroug" - kendt som "Ruby Hjerteknuser".

/ritzau/Reuters