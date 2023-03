Lyt til artiklen

Strandene i Normandiet i nordfrankrig, er et populært turistmål – både for historieinteresserede og for folk, der kommer for at slikke sol og nyde en let brise fra Stillehavet i stedet for historiens vingesus.

Men det sidste stykke tid er en anderledes type turister begyndt at flokkes til den populære feriedestination.

Og områdets offentlige anklager advarer kraftigt de nye turisttyper, der kommer til området på grund af en særlig interesse.

Det skriver The Guardian.

I følge det britiske medie er området nemlig begyndt at blive særdeles velbesøgt af en ny type turister, der kommer til området i luksusbiler.

Tidligt om morgenen kører de rundt på strandene på motorcykler, iført pandelamper, så de kan finkæmme strandene.

»Havet giver os mange ting. Men dette er en af de mere usædvanlige,« siger borgmesteren i den nordfranske by Réville, Yves Asseline, til The Guardian.

De nye gæster er begyndt at valfarte til området, efter at flere poser fyldt med kokain de sidste par uger er skyllet op på de nordfranske kyster.

Søndag fandt politiet således flere poser, der i alt vejede 850 kilo. Ifølge The Guardian ville søndagens fangst kunne sælges på gaden for over en milliard danske kroner.

Det franske politi anslår, at mere end to ton kokain i alt er skyllet op på kysten i løbet af den seneste uge.

Og det er altså angivelig udsigten til at kunne indkassere en ukonventionel lottogevinst, der nu lokker folk til at bedrive deres egen eftersøgning på de strande, hvor kokainposerne er blevet fundet.

Men nu advarer områdets offentlige anklager om, at det ikke kun kan føre til fængselsstraffe på op til ti år at opsamle og være i besiddelse af de store mængder stoffer.

Det kan også være livsfarligt.

Kokainen er nemlig ufortyndet og er derfor langt renere og stærkere end det, der normalt sælges på gaden.

Politiets anklager, Philippe Astruc, refererer således til en sag fra 2019. Her døde en mand døde af en overdosis efter at have taget kokain, der var skyllet op på den franske vestkyst.