Torsdag bliver anklagerne i en rigsretssag mod præsident Trump præsenteret i Senatet, og dommer tages i ed.

Den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, har sent onsdag aften dansk tid underskrevet dokumenterne i rigsretssagen mod præsident Donald Trump.

- Så trist, så tragisk for vores land, at de handlinger, præsidenten har udført for at undergrave vores nationale sikkerhed, for at bryde sin embedsed og for at bringe sikkerheden ved vores valg i fare, har ført os til dette punkt, sagde Pelosi, før hun satte sin underskrift på de historiske dokumenter, ifølge CNN.

Donald Trump er den kun tredje siddende præsident i USA's historie, som bliver stillet for en rigsret.

Efter underskriftsceremonien i Repræsentanternes Hus blev dokumenterne ceremonielt overbragt til Senatets sekretariat.

Der er to anklagepunkter mod Trump. De handler om embedsmisbrug og hindring af Kongressens arbejde.

Præsidenten er anklaget for at have misbrugt sin magt ved at presse Ukraines regering til at iværksætte en undersøgelse af Trumps politiske rival Joe Biden og dennes søn.

Derudover er Trump anklaget for at have modarbejdet Kongressen i efterforskningen af sagen.

Torsdag middag lokal tid vil anklagepunkterne formelt blive præsenteret for Senatets medlemmer.

Det sker, ved at personerne i den styregruppe, som Repræsentanternes Hus har udpeget i forbindelse med sagen, læser anklagerne højt.

Det oplyser Senatets formand, republikaneren Mitch McConnell, ifølge flere medier.

Torsdag klokken 14 lokal tid - klokken 20 dansk tid - ankommer præsidenten for USA's Højesteret, John Roberts, til Senatet, hvorefter han bliver taget i ed som dommer i sagen.

- Derefter vil retspræsidenten tage alle os senator i ed, siger Mitch McConnell.

Selve rigsretssagen ventes at begynde på tirsdag og forventes at vare i cirka to uger.

Det anses af de fleste iagttagere som højst usandsynligt, at sagen ender med at tvinge Trump ud af præsidentembedet, fordi Republikanerne har flertal i Senatet.

/ritzau/