En britisk teenager er nu fået sin dom, efter hun i sidste uge blev kendt skyldig i at have løjet om, at hun blev gruppevoldtaget på et resort på Cypern.

Den unge brite, der er 19 år, fortalte i sommer, at hun var blevet voldtaget af op mod 12 unge israelske mænd på et hotelværelse i feriebyen Ayia Napa.

Halvanden uge senere underskrev hun dog ifølge The Telegraph et dokument, hvor hun trak anmeldelsen tilbage.

Siden blev hun sigtet for have løjet, og tirsdag er dommen nu faldet.

Den unge kvinde er blevet idømt fire måneders betinget fængsel med en prøvetid på tre år, skriver The Telegraph.

Kvinden fastholdt dog under retssagen, at hun var blevet voldtaget - og hun hævdede, at hun var blevet presset under afhøringen af politiet, og at det var derfor, hun havde underskrevet dokumentet.

Samtidig hævdede hun, at politiet havde truet med at anholde alle hendes venner i Cypern, hvis hun ikke skrev under.

For en uge siden faldt dommen i sagen - og dommeren afviste hendes forsvar. Hun blev derfor dømt for at have løjet om overgrebet.

De unge israelske mænd, der alle er mellem 15 og 22 år, blev løsladt, efter kvinden havde underskrevet dokumentet.

Den unge kvindes advokater har fortalt til The Telegraph, at man vil anke dommen.

»Den (dommen, red.) vil have en dramatisk påvirkning på resten af hendes liv, når det kommer til at rejse eller til den karriere, hun vælger. Så vi vil kæmpe videre for at rense hendes navn,« siger advokaten Lewis Power.

Den britiske teenager kan nu - efter dommen er faldt - rejse hjem til Storbritannien.