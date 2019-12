Det vakte bestyrtelse, da en 19-årig britisk kvinde i sommer anmeldte 12 israelske mænd for en brutal gruppevoldtægt.

Nu er hun selv blevet dømt i den opsigtsvækkende sag.

Sagen tog sin begyndelse, da kvinden 17. juli gik til det cypriotisk politi og forklarede, at hun var blevet gruppevoldtaget på et hotelværelse under sin ferie i Ayia Napa.

Kort efter blev alle 12 drenge, der er mellem 15 og 22 år – og som også var på ferie – anholdt.

Drengene har hele tiden nægtet sig skyldige i voldtægt. Tre af dem har erkendt, at de havde sex med kvinden, men at det skete frivilligt. Den forklaring har retten nu bakket op om.

I stedet er kvinden blevet dømt for falsk anmeldelse. Dommeren har dømt, at hun var et upålideligt vidne som ønskede at få hævn over de 12 drenge.

Det skriver flere britiske medier, herunder Daily Mail.

Retten fandt bevis for, at den 19-årige brite følte sig 'ydmyget', da hun opdagede, at hun var blevet filmet, mens hun havde sex med en af de israelske drenge på hotellet og derfor gik til politiet i ønsket om hævn.

Her ses to af de 12 israelske drenge, som blev anholdt på baggrund af den britiske kvindes anmeldelse. Foto: KATIA CHRISTODOULOU Vis mere Her ses to af de 12 israelske drenge, som blev anholdt på baggrund af den britiske kvindes anmeldelse. Foto: KATIA CHRISTODOULOU

Kvinden selv har forklaret, at hun under ferien havde mødt den ene dreng og aftalt at mødes med ham på et hotelværelse.

Her havde de sex, indtil han pludselig begyndte at blive voldelig, forklarede hun.

Og så udviklede situationen sig drastisk, fortalte den 19-årige kvinde. Manden ringede til sine venner, og pludselig stod der i alt 12 israelske drenge på værelset.

Flere af dem voldtog hende, andre holdt hende nede, og andre filmede overgrebet. Først efter hun var besvimet som følge af det omfattende overgreb, fik hun lov til at gå, lød anklagen.

Men siden smuldrede kvindens forklaring.

I juli blev fem af de 12 drenge løsladt, fordi der ikke var dna-spor, der knyttede dem til gerningsstedet, og siden blev også de sidste syv løsladt.

Politiet blev for alvor mistænksom, da en af drengene kunne bevise, at han ikke havde været til stede på værelset. Det gjorde han ved at fremvise en selfie, hvor han lå i sengen med sin kæreste på det tidspunkt, overgrebet skulle have fundet sted.

Drengenes advokat, Yaniv Habari, forklarer, at flere af hans klienter vil sagsøge kvinden for det mareridt, de har været igennem.