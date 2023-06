USAs forhenværende præsident Donald Trump står anklaget for at være i ulovlig besiddelse af flere klassificerede dokumenter.

Dokumenterne har blandt andet omhandlet amerikanske atomhemmeligheder og militære planer, skriver BBC.

Ifølge et 37 punkters langt anklageskrift har Trump haft dokumenterne liggende i en festsal og en brusekabine i sit resort Mar-a-Lago i Florida.

De har angiveligt ligget der i en periode, hvor titusindvis af medlemmer og gæster har besøgt stedet.

Hemmelige dokumenter skulle angiveligt have ligget i en festsal i hans resort i Florida, Mar-a-Lago. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Hemmelige dokumenter skulle angiveligt have ligget i en festsal i hans resort i Florida, Mar-a-Lago. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Han skal også have vist og beskrevet hemmelige forsvarsdokumenter til blandt andet en forfatter i sin golfklub i New Jersey.

»Som præsident kunne jeg have afklassificeret dem. Det kan jeg ikke nu, men det er stadig hemmeligt,« lød ordene fra Trump, som blev fanget på en båndoptager.

Trump afviser, at han har gjort noget forkert – men eksperter siger ifølge BBC, at anklagerne kan lede til en betydelig fængselsstraf, hvis han bliver dømt.

Ex-præsidenten, som stiller op igen til valget i 2024, skal også have forsøgt at stå i vejen for efterforskningen af ham, lyder det i anklageskriftet.

Foto: US DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA HANDOUT Vis mere Foto: US DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA HANDOUT

»Ville det ikke være bedre, hvis vi sagde til dem, at vi ikke har noget her?,« skulle han have spurgt en af sine advokater.

Han skulle også have foreslået, at hans advokat kunne »skjule eller destruere« dokumenterne.

Trump skal for retten første gang i Miami i Florida tirsdag.

Han har dog allerede luftet en slags forsvar i et opslag på sit eget sociale medie, Truth Social, hvor han kalder en efterforskningsleder i sagen for en »afsporet galning«:

»Han er en Trump-hater – en afsporet psykopat, der ikke bør være involveret i noget, der har med retfærdighed at gøre.«

Det er den anden straffesag, der kører mod Donald Trump. Han skal også for retten i New York næste år i en sag, der handler om at have betalt tys-tys-penge til en pornostjerne.