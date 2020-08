Den tidligere topchef for McDonald’s, britiske Steve Easterbrook, bliver nu hevet i retten af den verdensomspændende burgermastodont.

McDonald’s bestyrelse oplyser i en erklæring, at den gennem en intern efterforskning har fundet beviser for, at den tidligere så vellønnede Easterbrook har løjet om flere seksuelle forhold, han havde til nogle af sine underordnede medarbejdere.

Det skriver Reuters.

Ifølge McDonald’s retningslinjer er det strengt forbudt for overordnede at have intim kontakt med øvrige ansatte i virksomheden.

Steve Easterbrook blev fyret i november i fjor, da det kom bestyrelsen for øre, at han havde været lige lovlig privat med en ansat.

Med ud af døren fik han alligevel en ‘gylden faldskærm’ på ikke mindre end 40 millioner US-dollars svarende til mere end svimlende en kvart milliard danske kroner.

Men med de nye oplysninger om, at han udover det omtalte forhold også har haft seksuel omgang med tre andre, kræver McDonald’s nu hele det gigantiske beløb betalt tilbage.

Og det er grunden til, Steve Easterbrook nu er blevet stævnet og skal i retten.

»På baggrund af resultatet af undersøgelsen har bestyrelsen konkluderet, at hr. Easterbrook løj over for virksomheden og bestyrelsen og destruerede oplysninger, som vedrører en personalemæssig upassende opførsel. Men reelt har han været i seksuelle forhold med tre ansatte, hvilket er klart i strid med firmaets personalepolitik,« lyder en central del af erklæringen fra McDonald’s bestyrelse.

Steve Easterbrook var topchef for virksomheden mellem marts 2015 og altså november 2019, da han blev smidt på porten.

Før det var han i en årrække ansvarlig for burgerkæden i Storbritannien.

Da han blev fyret i november, havde McDonald’s bestyrelse udelukkende bevis for, at han havde haft et ‘ikke-fysisk forhold’ men et forhold indeholdende intime sms-beskeder og video-kontakt mellem ham og en ansat.

Men nu viser det sig tilsyneladende, at han også har haft seksuelle forhold til mindst tre andre af sine underordnede.

Han skal også have sendt nøgenbilleder fra sin arbejdsmail til en af de pågældende. Og derudover have godkendt overdragelse af McDonald’s-aktier for flere hundrede tusinde dollar til en af sine sexpartnere kort efter, han og den pågældende ansatte første gang havde været i seng sammen.

Reuters har forgæves forsøgt at kommentar fra Steve Easterbrook, skriver nyhedsbureauet.