Politiet har nu identificeret den mand, som blev dræbt på en helt åben plads i Toronto i december.

Otte teenagepiger er mistænkt for at have dræbt ham.

Ifølge The Guardian er ofret den 59-årige Ken Lee, som var en hjemløs mand.

Tæt på hovedbanegården i Toronto forsøgte Lee den 18. december sidste år at forhindre en gruppe piger i at stjæle en flaske spiritus fra en ven. Flere vidner så en pigegruppe på otte personer angribe Lee. Ifølge vidnerne stak de ham ned med en kniv.

Tre af pigerne er 13 år, to er 14, og to er 16. Ifølge flere vidner havde de generet flere andre forbipasserende på pladsen, før de overfaldt Lee.

Politiet mener, at pigerne har mødt hinanden på de sociale medier. De kommer fra flere forskellige dele af byen, og det er fortsat uklart, hvorfor de mødtes netop denne aften.

»På nuværende tidspunkt vil jeg ikke beskrive dem som værende en bande,« sagde efterforsker Terry Browne fra Torontos drabsafdeling den 20. december.

Pigerne blev anholdt umiddelbart efter drabet på Ken Lee. Ingen af dem er tidligere trådt over stregen rent straffelovsmæssigt.

Da de alle er mindreårige, skal de sociale myndigheder nu ind over for at finde ud af, hvad der videre skal ske med dem.

Flere af pigerne har fået inddraget deres mobiltelefoner, så de ikke kan kontakte hinanden, mens efterforskningen står på. Flere af dem er dog allerede tilbage på skolebænken.