Da en gruppe medarbejdere på en restaurant i Franklin, Tennessee, kiggede en efterladt telefon igennem, fik de et gruopvækkende chok.

Telefonens ejer, en 63-årig mand, havde spist på restauranten kort forinden, men glemt sin telefon.

I et forsøg på at finde telefonens ejer, tjekkede de den derfor igennem. Og her fandt medarbejderne stribevis af billeder og videoer, der viser den 63-årige forgribe sig på flere drenge, mener politiet.

Efterfølgende blev den 63-årige anholdt, og han sidder nu fængslet.

Anklaget for at have voldtaget mindst ti drenge, siger Franklin Police Department i en udtalelse ifølge NBC News.

Politiet udtaler i samme meddelelse, at den 63-årig har været fodboldtræner i adskillige år. Han bliver tilmed beskrevet som 'populær'.

Men ifølge myndighederne har han udnyttet sit job på det groveste:

»I sin fritid har han været på skoler og legepladser, hvor han har kontaktet børn og rekrutteret dem som spillere på sine hold.«

»Efter at have fået deres tillid, har han inviteret mange af børnene hjem til sig, hvor han har bedøvet og voldtaget dem,« lyder det i anklagen fra politiet.

Ofrene er mellem ni og 17 år.

Ifølge politiet er der hundredvis af videoer på mandens telefon – og der frygtes at være flere ofre.

»Detektiver, som har set videoerne, siger, at børnene har været i en tilstand, der gør, at de formentlig ikke ved, at de er ofre i sagen.«

Fodboldtræneren sidder i øjeblikket fængslet mod en kaution på 525.000 dollar, svarende til 3,5 millioner kroner.