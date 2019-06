'Et oprør mod regimet' må i dansk forstand svare til at demonstrere mod uddannelsesloftet, kontanthjælpsloftet eller monarkiet.

Det kan du snildt gøre uden at frygte for fængselsstraf eller frihedsberøvelse, men helt anderledes står det til i Saudi-Arabien, og det kan Murtaja Qureiris skrive under på.

Han er i dag 18 år, men for fem år siden - da han var blot 13 år - førte han an i et cykeloptog, der demonstrerede for menneskerettigheder i det mellemøstlige land.

Med en megafon for munden gjorde den unge purk det klart for enhver, hvorfor et land som Saudi-Arabien er lysår bagved vesten, når det kommer til den enkelte saudiarabers rettigheder.

Ytringsfriheden har ikke hjemme i Saudi-Arabien, og Murtaja Qureiris blev anholdt og fængslet.

Foruden demonstrationerne mente politiet også, at den 13-årige dreng havde siddet bag på sin storebror Alis knallert, da han havde kastet en molotovcocktail afsted mod en politistation.

Men hvis du tror, at Murtaja Qureiris skulle ruske tremmer i et par uger eller måneder, har du taget seriøst fejl.

I dag - efter mere end fire år - står den nu 18-årige mand til at få sin endelige straf:

Han skal halshugges.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

Murtaja Qureiris sidder i den saudiarabiske terrordomstol anklaget for blandt andet at tilhøre en 'ekstremistisk terrorgruppe' og have deltaget i voldelige 'protester mod regimet'.

Og det er altså der, at anklagerne går efter at sende den politiske fange direkte i døden.

Men der er flere lunkne ting ved hele sagen.

I hvert fald mener FN's arbejdsgruppe for tilfældige varetægtsfængslinger, at demonstrationen, hvor Murtaja Qureiris deltog, slet ikke var voldelig. Tværtimod var de meget fredelige.

Desuden går anklagerne også til sagen med en række tilståelser fra Murtaja Qureiris, da han blev anholdt som 13-årig, men dem fastholder hovedpersonen selv, at han blev tvunget til.

Alligevel ville det ikke være noget chok, hvis Murtaja Qureiris ender med at sidde foroverbøjet ved siden af en bøddel. Saudi-Arabien er nemlig et af de lande i verden, der henretter allerflest mennesker, og alene i april fik 37 mænd dødsdommen.