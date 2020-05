20-årige Borice Leouskiy og 26-årige Yuliia Andreichenko var taget til Hawaii på bryllupsrejse.

Rejsen er dog ikke gået efter planen, da parret er blevet anholdt. Det skyldes, at de har overtrådt karantænereglerne for rejsende.

Det skriver New York Post.

Det nygifte par blev informeret om en karantæne på 14 dage, da de ankom. Alligevel forlod de hotellet for at besøge venner og tage på stranden.

Da de kom tilbage, havde de en pizza med, og de sagde til hotelpersonalet, at de havde fået lov til at hente mad.

Den efterfølgende dag forlod de rejsende amerikanere igen hotellet, og det fik personalet til at ringe til myndighederne.

Og det betød, at parret blev anholdt, fordi de havde overtrådt reglerne, som var blevet læst op for dem ved ankomsten.

Hotelpersonalet har efterfølgende fået ros for at reagere på, at parret forlod hotellet gentagne gange.

Retsadvokat Clare Connors siger i en meddelelse, at det er vigtigt med samarbejde og årvågenhed mellem de forskellige hoteller og myndighederne.

På den måde kan Hawaii sikre, at deres gæster samt borgere er sunde og raske.

Retsadvokaten tilføjer, at man selvfølgelig ikke kan se gennem fingre med turister, der overtræder Hawaiis obligatoriske karantæneregler.

Det amerikanske medie skriver afsluttende, at det nygifte par boede på Waikiki Hotel, da de overtrådte reglerne.