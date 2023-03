Lyt til artiklen

Det var 13. september 1976, at det bankede på døren hjemme hos Julij Rybakov.

Ude foran døren stod en ung, 23-årig KGB-agent – først 46 år senere gik det op for kunstneren og systemkritikeren, der dengang stod foran at blive anholdt, hvem det egentlig var.

»I 1976 havde ingen af os en idé om, hvilken drejning det ville tage,« som Julij Rybakov i dag erindrer ifølge det russiske medie Bumaga.

Først i november sidste år kom sandheden frem, da en russisk historiker kiggede nærmere på de retsdokumenter, der faktisk allerede var blevet frigivet i 2003 og videregivet til et politisk museum i Sankt Petersborg.

En ung Vladimir Putin – cirka fra det tidspunkt, hvor han arresterede Julij Rubakov. Cirka fra 1975. Foto: Kremlin.ru

For den unge KGB-agent var ingen andre end Vladimir Putin, Ruslands nuværende præsident.

Det er velkendt, at han bare året inden blev ansat hos den frygtede efterretningstjeneste, og sagen med Julij Rybakov var sandsynligvis derfor en af hans allerførste opgaver.

»Nogle unge fyre kom og gennemførte en ransagelse. En af dem hed Putin, hvem kunne vide, at han skulle blive præsident?« som den i dag 77-årige Julij Rybakov udtrykker det.

Han blev dengang anholdt, fordi han nogle måneder tidligere, 3. august 1976, sammen med vennen Oleg Volkov med hvid maling på en mur havde skrevet en iøjnefaldende protest mod daværende generalsekretær i Sovjetunionen, Leonid Bresjnev:

'Du kan korsfæste friheden, men den menneskelige sjæl kender ingen lænker,' stod der.

Det kostede Julij Rybakov seks år i fængsel og arbejdslejr.

Siden blev han dog oppositionspolitiker, har siddet i dumaen og har også i den forbindelse besøgt København.

I dag kæmper han for menneskerettigheder, og han mener, at den mand, der i 1976 stod for hans anholdelse, har gjort det sværere at være russer.

Her ses Julij Rybakov (th.) på besøg Danmark og Folketinget i 2002. Her samme med SF-formand Holger K. Nielsen. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

»Siden Putin kom til magten, er vores samfund blevet overbevist om, at staten er nådesløs over for sine undersåtter i situationer, hvor statens interesser anses for at være vigtigere end det enkelte individs interesserer – og det mener staten altid,« siger han.

Han mener, at Vladimir Putin med sin krig i Tjetjenien i 1999 lagde kimen til den voldsomme indskrænkning af demokratiet i Rusland, hvilket kun er blevet forstærket yderligere gennem årene. Og ikke mindst i forbindelse med den igangværende krig i Ukraine.

Men Julij Rybakov mener også, at den nuværende situation i nabolandet kan være med til at starte en proces i den modsatte retning.

»Folk fra eliten har mærket alvorlige konsekvenser af det, der er sket. Og jeg håber, at de kan finde styrke og muligheder til at ændre situationen i en radikal retning, så Rusland kan vende tilbage til det demokratiske spor, man forlod,« siger han.