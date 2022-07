Lyt til artiklen

En administrerende direktør blev anholdt i sidste uge i lufthavnen JFK i New York. Han blev anholdt for at have dræbt sin værelseskammerats veninde for 30 år siden.

Dengang skete drabet, fordi en kærlighedstrekant var gået grueligt galt.

De 58-årige John Woodward var administrerende direktør for Readytech – et californisk firma.

Han fik håndjern på, da han ankom til lufthavnen i lørdags, sigtet for drabet på den 25-årige Laurie Houts den 5. september 1992, sagde politiet mandag. Det skriver New York Post.

Laurie Houts ses her ved sin eksamen. Foto: Mountain View Police Department Vis mere Laurie Houts ses her ved sin eksamen. Foto: Mountain View Police Department

Woodward fik et anfald af jalousi, da han opdagede, at Houts havde en affære med hans værelseskammerat. Han strangulerede simpelthen kvinden, han elskede.

Han flyttede til Holland kort tid efter mordet, men han var mistænkt under de første efterforskninger i 90erne.

Manglen på beviser fik dommeren til at afvise sagen efter to retssager, hvor juryen ikke nåede til et resultat.

Han var åbenlyst jaloux på Houts, der var computeringeniør. Han brød sig ikke om forholdet til værelseskammeraten, og han havde intet alibi, ifølge anklageren.

Laurie Houts. Foto: Mountain View Police Department Vis mere Laurie Houts. Foto: Mountain View Police Department

John Woodwards fingeraftryk blev fundet uden på Houts bil, hvor hendes krop blev fundet med et reb om nakken i Californien.

Men efterforskerne fik aldrig placeret ham inde i bilen – indtil for ganske nylig.

I 2021 lykkedes det detektiverne at bevise, at Woodward ikke blot var inde i bilen for 30 år siden. De forbandt ham også til mordvåbnet.

Med en ny retsmedicinsk undersøgelse blev dna-beviser på rebet, som blev brugt til at strangulere Houts, matchet tilbage til Woodward.

Det resulterede i John Woodwards sigtelse for mord. Nu sidder han uden mulighed for kaution i et fængsel i New York, mens han venter på at blive udleveret til Californien.

Han kan se frem til at tilbringe resten af livet i fængsel, hvis han bliver dømt.