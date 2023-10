Endnu en tragisk drabssag har ramt Sverige.

Natten til fredag trængte en gerningsmand ind i et hus i Tullinge syd for Stockholm og skød og dræbte to kvinder.

I huset var også to børn, som ikke kom noget til.

Kort efter blev en blot 16-årig dreng anholdt sammen med en anden person.

Ifølge svenske medier forsøgte teenageren efter drabet at flygte i en taxa. Med sig havde han et automatvåben, skriver Aftonbladet.

Avisen mener også at vide, at drengen grinede af politiet, da han blev pågrebet.

Disse oplysninger er dog ikke bekræftet af politiet.

De svenske aviser dækker naturligvis sagen tæt, og avisen Expressen har oplysninger om, at skyderiet fandt sted i en kendt kunstners hjem.

Foto: Magnus Lejhall/TT/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Magnus Lejhall/TT/Ritzau Scanpix

Den pågældende er angiveligt via slægtskab forbundet til det kriminelle netværk Foxtrot.

Politiet undersøger lige nu, om det seneste skyderi har forbindelse til den bølge af vold, drab og påsatte brande, som har hærget Sverige den seneste tid.

Det er dog endnu uvist.

»Lige nu behandler vi det her som en del af den bølge af vold, som vi har arbejdet med,« lyder det fra politiet.

Lige nu bliver der – ifølge Aftonbladet – spekuleret i, hvorvidt nattens dobbeltdrab er gengældelse for et drab i Västberga i det sydlige Stockholm natten til torsdag.

Her blev en person dræbt og to andre såret.

Sverige er i øjeblikket hærget af en voldsom bandekonflikt. Alene i september mistede 12 mennesker livet i banderelaterede forbrydelser.

Nattens dobbeltdrab fik fredag formiddag statsminister Ulf Kristersson til at reagere.

»Helt forfærdelige hændelser – igen,« sagde han.

