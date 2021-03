»Alle, der har set den video, bør være dybt bekymrede.«

Så hård er dommen fra den amerikanske præsidents pressechef, Jen Psaki, efter en video fra Georgia er blevet samlet op af flere store medier.

På videoen kan man se den folkevalgte repræsentant fra Georgia Park Cannon.

Billederne er optaget på højkant med en smartphone.

Park Cannon står foran døren ind til kontoret hos Georgias guvernør, Brian Kemp. Ved siden af Cannon står en betjent.

Få meter bag hende står en anden betjent.

Park Cannon banker på døren ind til kontoret.

Betjenten beder hende stoppe. Efter lidt snak og et klip i videoen banker Cannon på døren igen.

Park Cannon i gang med at banke på guvernørens dør. Kort efter bliver hun anholdt. Foto: Tamara Stevens Vis mere Park Cannon i gang med at banke på guvernørens dør. Kort efter bliver hun anholdt. Foto: Tamara Stevens

Så tager de to betjente fat i hende.

»Du er anholdt,« siger den ene betjent, mens han og kollegaen under store protester lægger den folkevalgte sorte kvinde i håndjern.

Derefter føres Park Cannon ud af Kongresbygningen i Georgia, mens hun kæmper imod.

Alt sammen for rullende mobilkameraer.

To betjente lægger den folkevalgte Park Cannon i håndjern udenfor guvernørens dør. Foto: Tamara Stevens Vis mere To betjente lægger den folkevalgte Park Cannon i håndjern udenfor guvernørens dør. Foto: Tamara Stevens

Scenen udspillede sig torsdags i den amerikanske delstat Georgia.

Inde bag den lukkede dør, som Park Cannon blev anholdt for at banke på, sad Georgias republikanske guvernør, Brian Kemp, og underskrev en lov, som store dele af det liberale USA finder dybt problematisk.

Loven er direkte blevet kaldt vælgerundertrykkende. Og eksperter frygter, at det vil gå ud over minoriteter – specielt sorte i store dele af Georgia.

Blandt de omdiskuterede dele af den nye lovgivning er krav om yderligere identifikation i forbindelse med brevstemmer, færre steder, man kan aflevere sin brevstemme, og et forbud mod at give vand og mad til vælgere, der potentielt står i timelange køer for at stemme ved fremtidige valg.

I forbindelse med sin anholdelse er Park Cannon blevet sigtet for at have forsøgt at forhindre eller forstyrre en session i Kongressen.

Bliver hun dømt, kan hun potentielt få otte års fængsel.

Det vil man dog bekæmpe med arme og ben, oplyser Cannons advokat.

»Vi har tænkt os at snakke med statsadvokaten. Forhåbentlig kan vi overtale hende til at frafalde anklagerne. Men hvis ikke det er muligt, så ønsker vi at tage sagen hele vejen til en jury,« siger Gerald Griggs, advokat for Park Cannon.

Den republikanske guvernør i Georgia, Brian Kemp, i gang med at underskrive den lov, som Park Cannon er stærkt utilfreds med. Foto: GOVERNOR BRIAN KEMP'S TWITTER FE Vis mere Den republikanske guvernør i Georgia, Brian Kemp, i gang med at underskrive den lov, som Park Cannon er stærkt utilfreds med. Foto: GOVERNOR BRIAN KEMP'S TWITTER FE

Den kontroversielle nye lov i Georgia blev vedtaget i begge kamre i delstatens kongres, inden den torsdag blev underskrevet af Brian Kemp.

I et stykke tid har den været en del af den offentlige debat i den sydlige delstat, hvor minoriteter længe har ment, at de kæmper en kamp op ad bakke for at få lov til at stemme.

Ved det netop overståede præsidentvalg gik Georgia noget overraskende til Joe Biden og demokraterne. Og ikke længe efter vandt de to demokratiske kandidater til Senatet, Raphael Warnock og Jon Ossoff, begge deres omvalg til Senatet.

De to sejre betød, at Demokraterne og Joe Biden har et snævert overtag i netop Senatet. Til stor fortrydelse for Republikanerne – inklusive Brian Kemp.

Joe Biden selv har været ude med hård kritik af den nye lovgivning i Georgia.

Han har blandt andet kaldt den en 'grusomhed' og sagt, at det er 'racediskriminerende lovgivning i det 21. århundrede'. Samtidig har Biden bedt justitsministeriet se nærmere på, om loven overtræder føderal amerikansk lovgivning.