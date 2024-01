En ekstravagant fest i det russiske jetsetmiljø har fået en dramatisk udgang for en af deltagerne.

I december ransagede russisk politi en stjernespækket fest på den fashionable natklub Mutabor i Moskva, fordi myndighederne betragtede festen som propaganda for LGBT+-personers rettigheder.

Den slags går ikke i Rusland, og derfor blev blandt andet den russiske rapper Vacio anholdt og fængslet.

Han havde nemlig taget festens tema, nøgenhed, alvorligt og var troppet op til festen med blot en sok over sin penis.

Foto: Mash / Telegram

Vacio fik en bøde svarende til i alt 13.000 danske kroner og idømt 15 dages fængsel.

Men nu er rapperen pludselig forsvundet fra fængslet.

Det skriver norske Dagbladet på baggrund af en nyhed fra den Riga-baserede uafhængige russiske nyhedsorganisation Meduza.

Dommen mod Vacio går blandt andet på, at han er anklaget for at at »fremme utraditionelle seksuelle forhold.«

De senere år er der sket en række indskrænkninger af LGBT-personers rettigheder i Rusland.

Præsident Vladimir Putin har længe betragtet medlemmer af LGBT+-miljøet som ’vestlig indtrængen’ i det russiske samfunds traditioner og værdier.

For et år siden indførte Rusland en lov, der gør det ulovligt for LGBT+-personer offentligt at udtrykke deres seksualitet.

I december stormede det russiske politi en række homoklubber i hele Moskva.

Det skete, efter at Ruslands højesteret besluttede, at LGBT+-bevægelsen skal betragtes som en ekstremistisk organisation.

Det betyder dermed, at det er ulovligt at drive en natklub eller et spillested særligt for LGBT+-personer.

Både Putin og de russiske myndigheder har offentligt nægtet, at der er tale om diskrimination over for LGBT+-bevægelsen i landet.