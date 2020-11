En 32-årig mand fra Las Vegas er blevet anholdt efter at have kastet sin lille datter i døden fra en balkon på første sal. Den lille pige blev kun to måneder gammel, oplyser politiet i Nevada, USA.

Faren er Clarence Martin Jr., som også bliver beskyldt for at sætte ild til lejligheden efter misdåden, hvor parrets hund omkom.

Martin var blevet rasende efter et skænderi med sin veninde, som var mor til barnet. Det skriver Las Vegas Review-Journal, som citerer politiet for nyheden.

Der blev ringet til alarmcentralen klokken kvart i fire om morgenen i lørdags. Beskeden fra pigens mor var tydelig: 'Min mand har netop smidt vores baby ud fra balkonen.' Det fortæller betjenten Ray Spencer.

Clarence Martin Jr. Foto: Las Vegas Police Vis mere Clarence Martin Jr. Foto: Las Vegas Police

Politiet fortæller, at manden og kvinden havde en slags husspektakler i deres lejlighed, hvorunder 'faren tog barnet fra moren. Han gik ud på balkonen og smed babyen ned på asfalten', udtalte betjent Spencer.

Clarence Martin Jr.s veninde holdt barnet i favnen på parkeringspladsen, da politiet kom. Babyen blev straks kørt til det nærmeste hospital, hvor hun blev erklæret for død. Det skriver New York Post.

Martin flygtede fra stedet i sin bil og kørte galt to gange under flugten.

Først ramte han en bil lige uden for lejligheden, og senere kørte han galt nær Las Vegas' internationale lufthavn.

Her blev han nødt til at stille sin bil og blev senere anholdt inde i lufthavnsbygningen. Han kan nu se frem til sigtelser for mord, dyremishandling og brandstiftelse.