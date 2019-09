For 28 år siden blev den unge kvinde Denise Sharon Kulb fundet knivdræbt i en forstad til Philadelphia i USA.

Nu har politiet endelig foretaget en anholdelse, og det var noget så småt som en sok, der har ført til den formodede drabsmand - ofrets kæreste.

Man fandt en gul sok på gerningsstedet, som man også fandt hos den sigtede Theodore Dill Donahue, der i dag er 52 år gammel.

På daværende tidspunkt havde man ikke teknologien til at forbinde de to stykker fodklæder, men det har man altså været i stand til nu.

Det er lykkedes Philadelphia State Police via en ny billedteknologi, der har gjort det muligt at forbinde sokken på gerningsstedet med sokken hos den sigtede mand.

Der er tale om et nøglebevis, hvis man skal tro anklagemyndigheden. Myndighederne er glade for, at de har været i stand til at rejse en sigtelse i sagen.

»For 28 år siden blev Denise Sharon Kulb fundet død i et afsidesliggende område i forstaden, forladt og smidt ud. Hun var nogens datter, søster, mor og ven. Hun fortjente en meget bedre skæbne end at blive dræbt og efterladt,« siger en anklager i en pressemeddelelse fra politiet.

»Vi er opsat på at lukke sagen og give familien den afklaring, som de har ventet på i næsten 30 år.«

Theodore Dill Donahue er sigtet for drab, for at misbruge et lig, for at manipulere med beviser og for at indgive en falsk anmeldelse til politiet.

En mindre behagelig detalje er, at han tidligere har indrømmet, at han kalder sig selv for Ted Bundy - efter seriemorderen som har dræbt mindst 30 kvinder.

Politiet har haft kæresten i deres sigtekorn længe, og de har ad flere gange afhørt ham. Han har efter sigende ændret forklaring i forhold til, hvornår han sidst så hende.

Han sidder nu fængslet uden mulighed for at komme ud mod kaution.