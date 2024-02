Den hvide bil stod efterladt midt på gaden. Med alle døre åbne.

Et vidne forklarer, hvad hun så:

»Pludselig råber kvinden: 'Mine øjne, mine øjne. Tilkald politiet'. Derefter så jeg ham løbe væk,« lyder det til Sky News.

Lessar Avenue syd for den centrale del af London blev onsdag aften ramme om et angreb med det, som politiet foreløbig kalder en 'ætsende væske'. I alt ni personer er kommet til skade.

Der er endnu ikke mange detaljer fra myndighederne om, hvad der præcist skete.

Lokalpolitikeren Marina Ahmad har på X skrevet, at 'en mand har angrebet personer i en bil og har smidt med syre'.

Vidner, der ønsker at være anonyme, fortæller til Sky News, hvordan de har set en mand gå til angreb på en kvinde og hendes to børn, der alle skulle have været i den hvide bil.

Børnene skulle være blevet smidt til jorden flere gange, mens kvinden altså tilsyneladende fik smidt en væske i ansigtet.

En beboer i området fortæller til Sky News:

»Jeg løb ind i mit hus og hentede en vandflaske og hældte vand på hendes øjne. Hendes læber var sorte, og hendes hud så ud til at være forbrændt.«

Foruden kvinden og hendes to børn er også tre vidner, der forsøgte at hjælpe familien, blevet behandlet for skader forårsaget af den ætsende væske.

Det samme er tre betjente.

»En mand blev set flygte fra stedet. Vi trækker på ressourcer fra hele politikredsen for at pågribe dette individ, og arbejdet med at afgøre, hvad der har ført til denne skrækkelige hændelse, er i gang,« lyder det fra politiinspektør Alexander Castle.

En decideret menneskejagt skulle være i gang.

Samtidig er man i færd med at undersøge, hvad den ætsende væske egentlig er.