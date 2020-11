Den 40-årige mor til to Liliana Sagbaicela står og venter på at metroen kommer på Union Square Station i New York.

Fuldstændig uvidende om, at hun et splitsekund senere er i overhængende livsfare.

»Det skete så hurtigt, og var så voldsomt, at jeg mistede alle mine sanser. Så jeg kan ikke huske, hvad der skete,« siger Liliana Sagbaicela ifølge news.com.au til New York Daily News om det vanvittige angreb, hun blev udsat for 19. november klokken 08.30 om morgenen.

»Det er nok bedst, at jeg ikke kan huske noget, for ellers ville jeg være traumatiseret,« fortsætter hun.

Men overvågningsvideoer fra metrostationen – som du kan se herover – viser tydeligt, hvad det var Liliana Sagbaicela blev udsat for. Et fuldstændig umotiveret angreb, som hun kun ved et mirakel overlevede.

Offeret så aldrig gerningsmanden, før hun pludselig befandt sig på skinnerne – med et metrotog buldrende imod sig.

Gerningsmanden, en 24-årig hjemløs, havde simpelthen skubbet Liliana Sagbaicela ud på skinnerne. Fuldstændig umotiveret og uden forudgående kontakt.

Angrebet får politiet til at slå alarm – for det bekræfter en dybt bekymrende tendens.

Her ses 40-årige Liliana Sagbaicela på skinnerne, efter at en mand helt umotiveret skubbede hende ud foran et metrotog i New York. Foto: Billede fra overvågningsvideoen Vis mere Her ses 40-årige Liliana Sagbaicela på skinnerne, efter at en mand helt umotiveret skubbede hende ud foran et metrotog i New York. Foto: Billede fra overvågningsvideoen

»Det er meget foruroligende. Vi kan se, at han venter og kalkulerer med, hvornår toget ankommer til stationen. Og netop på det tidspunkt skubber han sit offer ud på skinnerne,« siger Kathleen O’Reilly fra New Yorks Politi om den vanvittige handling.

Liliana Sagbaicela er den tredje, som bliver skubbet ud foran et tog på New Yorks undergrundsbane på blot en uge, og det får nu politiet til at tage affære.

»Jeg er dybt bekymret. Vi bliver nødt til at sikre os, at newyorkerne har tillid til, at de kan benytte undergrundsbanen og vide, at vi er der for at hjælpe dem,« siger New Yorks borgmester Bill de Blasio om bølgen af umotiverede angreb i metroen.

Politiet vil nu være markant mere synligt på undergrundsstationerne.

Den 24-årige gerningsmand blev anholdt kort efter det meningsløse angreb. Han er blandt andet sigtet for mordforsøg, grov vold og at udsætte andre for livsfare, skriver NBC News.

Til alt held landede Liliana Sagbaicela mellem perronen og skinnerne, hvilket sandsynligvis reddede hendes liv.

Hun slap fra nærkontakten med metrotoget med mindre skader, men måtte forbi hospitalet og syes med otte sting. Den 40-årige kvinde har også lidt af svimmelhed efter den voldsomme episode.

Ved sin ankomst til hospitalet troede offeret, at hun var besvimet og selv faldt ud foran toget.

Liliana Sagbaicela recuperates at home in Brooklyn after being run over by two subway cars at the Union Square station. She said the man who pushed her to the tracks must be “crazy.”She suffers dizziness and has 8 stitches on her head. She remembers nothing. #1010WINS pic.twitter.com/CChDdKVT3R — Carol D'Auria (@CarolDAuria) November 20, 2020

Liliana Sagbaicela er ved at komme sig i sit hjem i Brooklyn, skriver journalist og radiovært Carol D'Auria på Twitter.

De to andre ofre, som blev skubbet ud foran tog på New Yorks undergrundsbane den seneste uge, overlevede også, men i 2016 fik et lignende angreb dødelig udgang.

49-årige Connie Watton var på vej til et venindebesøg medbringende en gave til venindens nyfødte baby, da hun på tragisk vis omkom, efter at en fremmed kvinde ved navn Melanie Liverpool, skubbede hende ud på skinnerne.

Gerningskvinden blev idømt 20 års fængsel, og begik siden selvmord i sin celle.