En voldsom drabsepisode har rystet den sydtyske by Ulm.

To teenagere på 14 og 13 år blev brutalt angrebet med kniv af en asylansøger på vej til deres skole. Den 14-årige pige blev dræbt på stedet, mens hendes 13-årige veninde blev hårdt såret.

Det skriver tyske Bild.

Ulms politimester Bernhard Weber forklarer til Bild, at den 27-årige gerningsmand havde opholdstilladelse og har ret til at være i Tyskland.

»Vi ved ikke, hvad der fik ham til at begå denne forfærdelige handling. Antagelser er ubrugelige. Den formodede gerningsmand har ingen tidligere domme og har indtil videre haft en ren tavle,« siger borgmester Weber og fortsætter:

»Der er ingen grund til at være bange og lade børnene blive hjemme fra skole. Myndighederne går ud fra, at det var et enkeltstående tilfælde,« slutter Weber med og forsøger at mane til ro.

Den formodede gerningsmand flygtede fra Eritrea og boede på et asylbosted overfor gerningsstedet. Det er stadig uklart, hvornår han kom til landet og søgte asyl – ligesom motivet for forbrydelsen.

Ifølge Bild, så skal han stilles for en dommer i løbet af ugen, formentlig på hospitalet, da asylansøgeren sårede sig selv med en kniv efter det fatale overfald på de to skolepiger og får lige nu behandling.