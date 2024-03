En elev er torsdag formiddag gået til angreb på flere andre elever på en undervisningsinstitution i Tyskland.

Politiet oplyser til Westdeutsche Zeitung, at fire studerende skal være kommet til skade.

Det totale billede af deres tilstand er endnu uklar – der er muligvis tale om alvorlige skader.

Men ingen skulle have mistet livet på Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium i Wuppertal.

Ifølge de foreløbige oplysninger lyder det, at der er tale om et knivangreb, men i første omgang var der meldinger om, at der var skud, og derfor var der hurtigt tale om en storalarm.

Både politiets specialenheder samt brand- og redningstjenester sendt afsted omkring kl. 9.52.

Politiet skriver på det sociale medie X, at en gerningsmand er blevet anholdt.

Det skete ifølge Bild kl. 10.20.

Westdeutsche Zeitung skriver, at gerningsmanden også er blevet såret. Det vides endnu ikke, hvad der er sket med ham.

Opdateres …