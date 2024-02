Nogen holder ham skjult. Han er hoppet i Themsen, eller også risikerer han at dø af sin skader.

Sådan ser politiets teorier ud mere end en uge efter, at en mand angreb en mor og hendes to små døtre med en kemisk væske i det nordlige London.

Det skriver flere britiske medier. Blandt dem The Guardian, Daily Mail og Sky News.

Trods en storstilet menneskejagt i den britiske hovedstad er det lykkedes den formodede gerningsmand at holde sig skjult.

New CCTV of Abdul Ezedi the manhunt continues CCTV from Albert Embankment approaching Vauxhall Bridge last Wednesday.. #London pic.twitter.com/yTvNrXhH51 — London & UK Street News (@CrimeLdn) February 7, 2024

Abdul Ezedi er som sunket i jorden.

31. januar kørte han angiveligt sin bil ind i en 31-årig kvinde, hev hende ud af bilen og kastede en ætsende væske på hende og de to små piger.

Kvinden blev hårdt kvæstet og fik »livsændrende skader.«

Hun er endnu ikke udskrevet fra hospitalet og er stadig for svag til, at politiet kan afhøre hende. Hendes piger slap med mindre kvæstelser.

Også den formodede gerningsmand kom til skade under angrebet.

På de overvågningsbilleder, politiet har offentliggjort, ser man ham gå rundt et tydeligt sort mærke omkring det ene øje.

Nu mener politiet, at hans skader kan være livstruende, hvis han ikke snart kommer under behandling.

»Eksperterne er sikre på, at Ezedi fik en alvorlig skade under angrebet, og at han er i stigende fare for en infektion, hvis han ikke søger akut lægehjælp. Det vil være ekstremt alvorligt, hvis ikke livstruende,« lyder det fra efterforskningslederen.

A Farsi version of our appeal to locate Abdul Ezedi can be found on our website https://t.co/9XNDeWTyXj pic.twitter.com/jeu6lVmiSs — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 6, 2024

»Så vidt vi ved, har han ikke været på hospitalet eller søgt professionel lægehjælp. På vores anmodning er alle hospitaler i højeste alarmberedskab. Som tiden går, vil Ezedis helbred fortsætte med at forværres,« tilføjer han.

Metropolitan Police har offentliggjort nye overvågningsbilleder af den mistænkte, hvor han går over Vauxhall Bridge i det centrale London få timer efter angrebet.

Derfor udelukker politiet ikke, at den formodede gerningsmand kan have begået selvmord ved at hoppe i Themsen.

Den mistænkte og det kvindelige offer har ifølge politiet haft et forhold til hinanden, og efterforskerne mener, at det kan være motivet til angrebet.

A week on from the attack in Clapham in which a mother and her children had a corrosive substance thrown at them, detectives have a clearer idea of the possible motive.



Commander Jon Savell and Darius Nasimi, from the charity @A_CAA have appealed to the public to help us pic.twitter.com/c3wc88NKTW — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 7, 2024

Abdul Ezedi er dog ikke far til hendes to piger.

Flere britiske medier har siden angrebet beskrevet gerningsmanden som asylansøger fra Afghanistan.

Han kom angiveligt illegalt ind i Storbritannien i 2016 efter at have gemt sig på en lastbiltransport.

I 2018 blev han dømt for en seksualforbrydelse, men i 2021 fik han opholdstilladelse.

Ifølge avisen The Sun har han i løbet af sin tid i England konverteret til kristendom og risikerer derfor forfølgelse i sit hjemland, hvis han bliver sendt ud af landet.

Onsdag – på ugedagen for angrebet – kom politiet med en opfordring til offentligheden om at hjælpe med at finde frem til gerningsmanden.

Samtidig kom Metropolitan Police også med en direkte appel til det afghanske samfund i London om at komme med oplysninger, hvis nogen ved noget om ham.

Politiet advarer dog kraftigt befolkningen om at tage kontakt til ham.

»Han er farlig,« lyder det.