En større efterforskning er lige nu i gang i en flod i London.

Man arbejder på at finde ud af, om en mistænkt mand – som har været målet for en omfattende menneskejagt – kan være endt der.

Det oplyser Metropolitan Police.

»Efterforskerne, der leder menneskejagten på den eftersøgte Abdul Ezedi, mener nu, at han er endt i Themsen ved Chelsea Bridge,« lyder det i en pressemeddelelse.

Her ses et billede af Abdul Ezedi efter angrebet den 31. januar.

Abdul Ezedi har været genstand for massiv opmærksomhed i Storbritannien, da han mistænkes for at stå bag et brutalt angreb med ætsende væske i den nordlige del af London den 31. januar.

Optagelser fra overvågningskameraer i området viser, hvordan han den aften påkørte en anden bil, hvori der sad en kvinde og hendes to døtre.

Han tog efterfølgende en af pigerne og smed hende hårdt ned i asfalten mindst to gange.

Endelig smed han den ætsende væske, der menes at være basisk, mod dem. Hvorefter han flygtede fra stedet.

Her ses et udateret billede af den eftersøgte Abdul Ezedi.

Han blev set på flere overvågningsbilleder, hvor man kunne se, at han selv havde pådraget sig skader i ansigtet fra den væske, han havde kastet.

Lige siden har politiet ledt efter ham – og nu formodes det, at han kan være endt i Themsen.

I pressemeddelelsen fra Met Police lyder det, at den sidste bekræftede observation af Ezedi var, da han krydsede Chelsea Bridge kort før klokken 23.30 onsdag den 31. januar.

»Optagelserne viser Ezedi forsvinde ud af syne. Vores specialistteam har brugt de seneste 24 timer på at indhente flere optagelser fra området, også fra forbipasserende busser, for så vidt muligt at bekræfte, hvad der er sket,« lyder det.

Fredag oplyste politiet ifølge Sky News også, at de troede, at Azedi muligvis var død, efter at overvågningskameraer havde fanget ham, mens han lænede sig ud over rækværket på Chelsea Bridge.

Lørdag morgen er både derfor blevet sat i vandet for at afsøge området, skriver mediet.

»Vores efterforskning fortsætter, men vi har fulgt alle de tilgængelige beviser meget nøje i den seneste uge, og meget tyder nu på, at Ezedi røg i vandet,« forklarede politikommissær Jon Savell i pressemeddelelsen fredag:

»Han er en mand, som lige havde udført det mest forfærdelige angreb, og han led selv af betydelige skader, som må have forårsaget ham en ekstraordinær mængde smerte.«

Ifølge politikommissæren stoppede den mistænkte mand op, da han var halvvejs over broen.

»(Han) går frem og tilbage mod rækværket, mens han kigger over det. Det er en ændring i hans adfærd. Så forsvinder han ud af syne,« forklarede Jon Savell.

Kvinden blev hårdt kvæstet og lefik 'livsændrende skader'.

Hun er endnu ikke udskrevet fra hospitalet og er stadig for svag til, at politiet kan afhøre hende. Hendes døtre slap med mindre kvæstelser.

Den mistænkte og det kvindelige offer har ifølge politiet haft et forhold til hinanden, og efterforskerne mener, at det kan være motivet til angrebet.

Abdul Ezedi er dog ikke far til hendes to piger.