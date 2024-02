De seneste uger er tusindvis af palæstinensere flygtet til byen Rafah, der ligger tæt op ad grænsen til Egypten, og den situation risikerer at få en yderst voldsom udgang inden for ganske kort tid.

Det vurderer FN ifølge det norske medie Dagbladet.

»Vi frygter for hvad det næste bliver,« siger Jens Laerke, der er talsperson for FNs kontor for koordinering af humanitære indsatser fredag.

FN beskriver situationen i Rafah som »en trykkoger« af desperation, efter tusindvis af flygtninge de seneste dage er flygtet til byen for at komme væk fra angreb i Khan Younis.

Torsdag lød det fra Israels forsvarsminister Yoav Gallant, at det israelske militær nu målrette ville gå efter at »eliminere terrorelementer i Rafah.«

Nyhedsbureauet Reuters har talt med en af palæstinenserne i Rafah.

55-årige Emad, der er forretningsmand og far til seks børn, er en af palæstinenserne i området lige nu.

»Hovedparten af Gazas befolkning er i Rafah. Hvis de israelske kampvogne ruller ind, bliver det en massakre som vi endnu ikke har set under den her krig,« siger han.

Rafah og Deir al-Balah er de to sidste byer i Gazastriben, som de israelske tropper ikke har indtaget, men lørdag blev begge byer ramt af israelske luftangreb, og ifølge Reuters blev 18 personer dræbt.

»Det må ikke ske. Rafah må ikke angribes,« lød det i denne uge fra lederen af Verdenssundhedsorganisationen WHO i de palæstinensiske områdene, Rik Peeperkorn.

Også Tysklands udenrigsminister Anna Baerbock har i denne uge advaret Israel mod at angribe Rafah.

»At gå til angreb mod Rafah – det sidste og mest overfyldte sted i regionen – som Israels forsvarsminister har annonceret, at man vil, kan simpelthen ikke retfærdiggøres,« sagde hun til den tyske mediegruppe RND.