Angrebene i den tyske by Hanau bliver efterforsket som terror. Samtidig er moren til den formodede gerningsmand bag angrebene også meldt død.

Det oplyser indenrigsminister i den tyske stat Hesse ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ministeren bekræfter desuden, at der er fremmedfjendske motiver bag angrebene.

Dødstallet for angrebene i Tyskland lyder på i alt 11 personer. Ni civile er blevet dræbt af skud onsdag aften.

Derudover blev også gerningsmanden og en anden person fundet døde torsdag morgen i en lejlighed. Den anden person viser sig nu at være den formodede gerningsmands mor, der blev fundet skudt.

Den tyske antiterrorenhed overtager nu efterforskningen af skyderierne i Hanau i Tyskland. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

»Statslige anklagere har overtaget efterforskningen på grund af vigtigheden af sagen,« siger en talsmand til AFP.

Den formodede gerningsmand skulle have efterladt et brev og en video, hvori han udtrykker højreekstreme holdninger. I disse har han ifølge Bild også påtaget sig ansvaret for de to skyderier.

Avisen skriver, at han i tilståelsesbrevet mener, at der er behov for at 'udslette' folk, som ikke længere kan udvises fra Tyskland.

Nyhedsbureauet dpa har yderligere oplysninger om videoen. Ifølge dpa har den formodede gerningsmand forud for sin død lagt en næsten time lang video på internettet.

I videoen siger han, at et hemmeligt organ med stor magt styrer Tyskland. Desuden taler han negativt om migranter fra arabiske lande og Tyrkiet, rapporterer dpa.

I hans bil er der fundet ammunition og geværmagasiner. Manden havde jagttegn, skriver Bild.

Hanau, der har næsten 100.000 indbyggere, ligger cirka 20 kilometer fra Frankfurt.

Tyskland har de seneste år lagt jord til flere angreb fra ekstremister, skriver dpa.

Et af dem kostede 12 mennesker livet i Berlin i december 2016, da et køretøj blev styret ind i et julemarked.

Især angreb udført af personer eller grupper på den yderste højrefløj er en stigende bekymring for myndighederne, skriver dpa.

I oktober sidste år blev to personer dræbt i et antisemitisk angreb i den østtyske by Halle.