Han var forsinket til et møde på det luksuriøse Shangri-La Hotel, men fornemmede først, noget var på færde, da bilen trillede ham ind til hotellets bagindgang.

Her fortalte folk ham, at han ikke skulle gå ind. Det var ikke sikkert, lød advarslen.

Men først da 24-årige Bhanuka Harischandra blev kørt om til hovedindgangen, gik det op for ham, at den var helt gal.

»Det var ren panik. Der gik noget tid, før jeg kunne forstå det, fortæller Harischandra,« stifter af et marketingsfirma, til nyhedsbureauet AP.

Ved hotellets hovedindgang i Sri Lankas hovedstad, Colombo, var der ambulancer, blod og mennesker der blev slæbt fra stedet.

Der var sprunget en bombe forinden som én ud af i alt mindst otte, der søndag kostede mindst 207 personer livet i Sri Lanka, heriblandt tre danskere.

Han ville væk derfra. Bhanuka Harischandra besluttede at søge ly på et andet luksushotel, Cinnamon Grand Hotel. Her ville det være sikkert at være, tænkte han. Men så skete mareridtet igen.

En ny bombe eksploderede. Han hørte braget, og pludselig var hans hvide t-shirt farvet af sod og aske fra bomben. Nu blev han selv evakueret. Men bilen, han ankom med, var pist væk.

Bhanuka Harischandra fattede stadig ikke, hvad der var sket, da han endelig med en rickshaw nåede frem til en kaffebar, hvor en ven ventede, fortæller han til AP.

Søndagens blodige bombeangreb var rettet mod tre kirker og tre femstjernede hoteller.

Hotelmanageren på luksushotellet Cinnamon Grand Colombo fortæller, hvordan den hyggelige stemning under morgenbuffeten på hotellet pludselig forvandlede sig til et kaos af død og ødelæggelse. Det skete, da en mand, som havde stået i kø til påskebuffeten med sin tallerken, sprængte sig selv i luften.

Sri Lankas premierminister kalder angrebene for terrorangreb. Søndag blev der indført udgangsforbud i landet, mens adgangen til sociale medier som f.eks. WhatsApp blev blokeret. Mere end 450 personer meldes sårede. Myndighederne har anholdt flere, men ingen har endnu taget ansvaret for angrebene.