Den syriske præsident siger til Iran, at han er styrket i kampen mod for at "knuse terrorister" trods angreb.

København. Vestens angreb mod Syrien får ikke den syriske præsident, Bashar al-Assad, til at skrue ned for retorikken.

Ifølge den syriske regering har Assad meddelt Irans præsident, Hassan Rouhani, at angrebet mod Syrien styrker ham i kampen for at "kæmpe mod og knuse terrorisme i hver en del af nationen".

Iran er allieret med det syriske styre og har mange interesser i krigen i Syrien. Landet har tidligere fordømt Vestens angreb, der blev foretaget af USA, Frankrig og Storbritannien natten til lørdag dansk tid.

- USA's allierede vil ikke opnå bedrifter af forbrydelser i Syrien. At angribe Syrien er en forbrydelse. Den amerikanske præsident, Storbritanniens premierminister og Frankrigs præsident er kriminelle, lød det fra Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, i en tale citeret af iransk tv.

USA, Storbritannien og Frankrigs angreb var et svar på sidste weekends formodede kemiske angreb i den syriske by Douma, der ligger i en forstad til Damaskus.

Det vestlige samfund mener, at den syriske præsident Bashar al-Assads styre stod bag angrebet i Douma.

Foruden fordømmelse fra Iran har også Rusland fordømt angrebet og har indkaldt til et nyt hastemøde i FN's Sikkerhedsråd som reaktion.

Seneste møde i rådet fandt sted fredag, hvor stormagterne var langt fra hinanden i spørgsmålet om Syrien.

Mens de vestlige lande beskyldte det syriske styre for at stå bag kemiske angreb mod sin egen befolkning, mente Rusland, at det er Storbritannien, der har iscenesat et kemisk angreb i Syrien sidste lørdag.

USA, Frankrig og Storbritannien har meddelt, at angrebet i Syrien er overstået og har været succesfuldt.

De underretter de Nato-allierede om angrebet lørdag eftermiddag på et møde på ambassadørniveau i Natos hovedkvarter.

/ritzau/