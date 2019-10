En iransk Instagram-stjerne, der er kendt for at gå til ekstremerne for at ligne skuespiller Angelina Jolie, er blevet arresteret.

22-årige Sahar Tabar er arresteret for blandt andet blasfemi og opfordring til vold ifølge nyhedsbureaet Tasnim.

Iranske myndigheder arresterede hende med den forklaring, at offentligheden havde klaget over hende, skriver BBC.

Instagrammeren blev især berømt for at have fået foretaget 50 plastikoperationer, men senere forklarede hun, at det specielle udseende skyldes make-up og photoshop.

Hendes ansigt på billederne er da også noget helt særligt.

Kinderne er indsunkne, læberne forstørrede og øjnene udhulede og helt lyseblå. Huden ser askegrå ud, og fans beskriver hende som zombie-versionen af Angelina Jolie.

Hun anklages desuden for at opfordre unge til at begå korruption mod landet, ulovlig erhvervelse af ejendom og fornærmelse mod Irans tøjkode.

Tabar er dermed endnu et navn på listen over iranske influencere og modebloggere, der er fældet af loven. Hendes Instagram-profil er siden slettet.