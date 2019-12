"Der er brug for nye idéer og inspiration" i 2020'erne, siger den tyske forbundskansler i nytårstale.

Forbundskansler Angela Merkel siger i sin nytårstale, at tyskerne har brug for mod, når de skal konfrontere det nye årti.

- Der er brug for nye idéer og inspiration i 2020'erne, siger den tyske regeringsleder, som tirsdag talte til befolkningen fra kanslerministeriet i Berlin.

- '20'erne kan blive gode år. Lad os overraske os selv igen med det, som vi kan gøre. For at kunne gøre dette, må vi have mod til at tænke nyt og have styrke til at forlade de gamle, nedtrådte stier.

- Vi må have viljen til at prøve noget nyt og være besluttede på at handle hurtigere i overbevisning om, at det nye og ukendte kan lykkes - og skal lykkes, siger Merkel med henvisning til, at den unge generation og deres efterkommere stadig skal være i stand til at leve godt på denne Jord.

Merkel, som har været ved magten i 14 år, understregede, hvor vigtigt det er at få stoppet klimaforandringerne.

- Opvarmningen af vor Jord er virkelig. Den er truende. Kriserne, som stammer fra global opvarmning, er skabt af mennesket, sagde hun og bemærkede, at hun som 65-årig ikke selv kommer til at mærke de mest dramatiske følger af den globale opvarmning.

- Det er vores børn og børnebørn, som må leve med konsekvenserne. Vi må gøre alt, hvad der er menneskeligt muligt for at klare denne udfordring. Det er stadig muligt, sagde hun og betonede, at hun lægger al sin energi i at sikre Tysklands indsats på dette område - økologisk, økonomiske og socialt.

I Nytårstalen fra forbundskansleren, som på forhånd var blevet sendt til medierne, pointere Merkel flere gange, at tyskerne skal fortsætte med at gøre det, der altid har gjort dem stærke.

- Det gælder vores idéer, opfindsomhed, omhu og hurtighed og vores vedholdenhed. Og det gælder vores dygtige håndværkere, ingeniører og specialister - ligesom det gælder vores stat og frivillige organisationer. Det gælder værdsættelse af dem, der gør indsats - for eksempel ved at tage sig af andre mennesker.

/ritzau/dpa