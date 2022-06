Lyt til artiklen

Angela Merkel har ikke ønsket at blande sig i international politik efter sit farvel til posten som tysk kansler.

Nu tager hun imidlertid bladet fra munden og kritiserer Vladimir Putin og Ruslands krigsførelse i hårde vendinger. Det skriver Dagbladet.

»Han ønsker at ødelægge Europa. Han ønsker at ødelægge EU, fordi han ser det som en forløber for NATO,« siger Angela Merkel således ifølge NTB til Frankfurter Allgemeine.

Under Angela Merkels 16-årige regeringsperiode mødtes hun jævnligt med Vladimir Putin, og hun har efter Ruslands invasion af Ukraine modtaget kritik for en for blød linje overfor Moskva.

Blandt andet fordi man ikke reagerede mere kraftigt, da Rusland annekterede Krim-halvøen i 2014.

Angela Merkel mener imidlertid ikke, at kritikken er fair.

»Jeg har ikke brug for at klandre mig selv for ikke at have prøvet hårdt nok. Jeg kan ikke se, at jeg er nødt til at sige, at 'det var en fejl', og derfor har jeg ingenting at sige undskyld for, siger Angela Merkel.

Angela Merkel forlod kanslerposten i Tyskland i december 2021. På det tidspunkt havde hun siddet på posten siden november 2005.

Husk at du altid kan følge B.T.s omfattende dækning af krigen i Ukraine og dens følger i vores liveblog - den finder du lige her.