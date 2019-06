Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, blev synligt utilpas, da hun tirsdag tog imod Ukraines præsident.

Solen bagede og sørgede for 28 grader i Berlin tirsdag, da Merkel tog imod Volodimir Zelenskij, og det blev for meget for hende.

Hele hendes krop rystede synligt, og hendes læber trak sig sammen, mens hun forsøgte at beherske sig, viser en video fra stedet.

Mens de stod foran kanslerboligen spillede et militærorkester nationalmelodierne.

På det senere pressemøde fortalte Merkel, at de havde drøftet diverse bilaterale emner og Minsk-fredsprocessen.

En journalist ville vide, om hun rystede af bekymring. Det tog Merkel med et smil.

»Siden da har jeg drukket mindst to glas vand, hvilket jeg tydeligvis havde brug for, og nu har jeg det godt,« sagde hun ifølge nyhedsbureauet AP.

Zelenskij forsikrede, at han havde passet godt på Merkel.

Det tyske nyhedsbureau dpa skriver tirsdag, at det ikke er første gang, Merkel er set rystende under lignende omstændingheder i bagende varme, men fortæller ikke hvornår. Men også dengang havde Merkel ikke drukkert nok vand.

Det er ikke offentligt kendt, hvorvidt 65-årige Angela Merkel lider af nogle helbredsproblemer.

Hun træder tilbage, når hendes nuværende valgperiode slutter i 2021.

