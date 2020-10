EU's stats- og regeringschefer skulle være samlet i Berlin midt i november.

Men det vil være et forkert signal at sende med de aktuelt stigende smittetal, og derfor er mødet aflyst.

Det meddeler den tyske forbundskansler, Angela Merkel, efter et topmøde i Bruxelles, som i øvrigt sluttede med færre deltagere, da tre var gået i selvisolation efter at have været tæt på smittede personer.

Kansleren begrunder beslutningen med, at også EU's stats- og regeringschefer skal vise, at møder mellem mennesker bør undgås.

- Jeg finder, at dette er en nødvendig besked, siger Angela Merkel efter EU-topmødet i Bruxelles.

EU's stats- og regeringschefer skulle have diskuteret forholdet til Kina på topmødet i Berlin.

På det topmøde, der sluttede fredag i Bruxelles, har EU-landene talt om en mulig handelsaftale med Storbritannien, klimamål for 2030, Afrika og coronavirus.

Men disse emner burde ifølge den danske statsminister være drøftet på en videokonference. Mette Frederiksen (S) sagde torsdag, at nogle fysiske møder er nødvendige, men det netop afsluttede var ikke blandt dem.

Det fik hun opbakning til fra Finlands statsminister, Sanna Marin, mens andre gav udtryk for, at diskussioner om skilsmissen med Storbritannien er så alvorligt og vigtigt et emne, at det krævede et fysisk møde.

Blandt dem var EU-præsident Charles Michel.

Mange EU-lande oplever i disse uger en markant stigning i antallet af smittede. Det gælder også Tyskland, som i øjeblikket har formandskabet i EU, hvorfor man havde inviteret til topmøde i Berlin i november.

En række lande har også genindført restriktioner eller fundet på nye veje til at forsøge at begrænse spredningen af coronavirus.

I større byer i Frankrig og i dele af Belgien har man indført udgangsforbud i nattetimerne.

Efter planen skal EU's stats- og regeringschefer mødes i december til topmøde i Bruxelles. Der er foreløbig ingen meldinger om en mulig aflysning af dette, eller at det skulle holdes som en videokonference.