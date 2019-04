En kvinde og hendes datter var blandt de flere hundrede ofre dræbt i et terrorangreb i Sri Lanka påskedag.

Det er den anerkendte srilankanske kok og tv-personlighed Shantha Mayadunne og hendes datter, der er døde som følge af terrorangrebet i Sri Lanka.

Det skriver flere medier blandt andet The Evening Standard og Gulf News.

Familien holdt ferie på et af de tre luksushoteller i Colombo, der blev ramt af eksplosioner søndag.

De var angiveligt i gang med morgenmaden på hotellet Shangri-La Hotel i Colombo, da angrebene skete, skriver Gulf News.

Mediet har talt med en ven til datteren Nilanga Mayadume, der er i 30'erne:

'Da jeg så hørte nyheden, var jeg chokeret. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere. Skæbnen har taget dem begge. Jeg er knust,' siger Radha Fonseca.

Shantha Mayadunne var den første kok, der fik et live madlavningsshow i Sri Lanka, og hun er kendt og anerkendt internationalt som srilankansk kok.

Efter terrorangrebene beretter myndighederne i Sri Lanka om over 290 dræbte. Heraf er over 30 turister. Tre er danske.

Mandag morgen bekræfter Jesper Subkier, pressechef hos tøjkoncernen Bestseller, at tre dræbte danskere er identistiske med tre af rigmanden Anders Holch Povlsens børn.

Det er en lokal islamistisk organisation, som stod bag massakren i påskesøndag. Det oplyser landets sundhedsminister til flere medier, blandt andet AP og VG.

Samtidig siger en talsmand for Sri Lankas regering ifølge Reuters, at selvmordsaktionerne mod katolske kirker og hoteller blev udført med hjælp fra et internationalt netværk:



»Vi mener ikke, at disse angreb blev udført af en gruppe personer, der er begrænset til vores land,« fortæller kabinettalsmand Rajitha Senaratne:



»Angrebene kunne ikke finde sted uden hjælp fra et internationalt netværk,« tilføjer han.