Marc Ravalomanana har fremsat beskyldninger om valgsvindel. Han accepterer ikke valgets udfald.

Andry Rajoelina blev torsdag erklæret vinder af præsidentvalget i Madagaskar af valgkommissionen.

Rajoelina fik 55,66 procent af stemmerne mod 44,34 procent til rivalen Marc Ravalomanana. Valgdeltagelsen i anden valgrunde var på lidt over 48 procent.

Østaten i Det Indiske Ocean har en befolkning på omkring 25 millioner og hører til Afrikas fattigste lande. Over 80 procent af indbyggerne lever for under to dollar om dagen.

Øen er beliggende 400 kilometer fra Mozambique på Afrikas østkyst.

Anden valgrunde var et opgør mellem to ekspræsidenter. Ravalomanana og manden som afsatte ham ved et kup i 2009, Rajoelina, har tidligere begge erklæret, at de vil respektere valgets resultat.

Dette har forstærket håbet om, at valget vil få et fredeligt udfald og ikke føre til en gentagelse af det politiske kaos, som rystede Madagaskar for knap ti år siden.

Rajoelina var til stede, da valgkommissionen offentliggjorde valgresultatet, som er foreløbigt. Det skal godkendes af forfatningsdomstolen inden for ni dage.

Marc Ravalomanana fremsatte søndag beskyldninger om valgsvindel.

- Valget har været præget af svindel og vold, og dette har påvirket resultatet. Udfaldet er ikke acceptabelt, og valget har ikke været transparent, sagde han og tilføjede:

- Det er rigtigt, at jeg sagde, at jeg ville respektere resultatet, hvis reglerne blev overholdt. Men det har desværre ikke været tilfældet, sagde han og opfordrede sine tilhængere til "at forsvare de valg, som de har truffet".

EU's observatørmission siger, at valgets anden runde forløb roligt.

- Valghandlingerne var lige så rolige, som i første runde, siger Cristian Preda, som leder EU's Observatørmission i Madagaskar.

I første valgrunde fik den tidligere præsident Hery Rajaonarimampianina en svag tredjeplads. Han blev præsident i 2014, da Rajoelina gik af.

