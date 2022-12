Lyt til artiklen

Influenceren Andrew Tate er inde i en mildest talt skidt periode.

Først blev han ydmyget eftertrykkeligt at Greta Thunberg, og nu er han kommet i alvorlige problemer med loven.

Det skriver VG.

Ifølge avisen er han sammen med sin bror blevet anholdt i Rumænien og sigtet for menneskesmugling.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse, som VG har fået oversat, at de har været på sporet af brødrene i månedsvis for kidnapningen af to kvinder i byen Voluntari.

Ifølge politiet har den kendte influencer været med til at lokke kvinder til sig med løfter om et parforhold. Men da de var i hans og hans medsammensvornes magt, blev de tæsket og seksuelt misbrugt, mener politiet.

I alt fire personer skal være anholdt i sagen. Udover de amerikanske brødre menes to rumænske statsborgere at være en del af netværket.

Ifølge VG's oplysninger var der tale om en særdeles dramatisk anholdelse, hvor rumænsk politi stormede en luksusville tungt bevæbnet med automatvåben, hvorefter de mistænkte blev ført væk i håndjern.