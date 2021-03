91.000 olierede mønter i en trillebør.

Og et lille brev med ordene 'fuck dig' oveni.

Sådan modtog Andreas Flaten sin sidste løn fra en noget indebrændt arbejdsgiver.

Den amerikanske mand sagde sit job op hos A OK Walker Autoworks, et autoværkset, i november, men da arbejdsgiveren nægtede at udbetale hans sidste løn, klagede Andreas Flaten til 'Department of Labor.'

Det skriver Fox 5 Atlanta.

5770 kroner manglede den unge mand af sin løn, og den unge mands arbejdsgiver blev tilsyneladende ikke glad, da han fandt ud af klagen var røget videre til de øvre lag.

Derfor betalte han de 5770 kroner.

I en trillebør. Med pennies (svarende til seks ører. red.). Dyppet i klistret olie.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Olivia Oxley (@ox_isms)

Det første, Andreas Flaten tænkte, var, at det var en meget barnlig ting at gøre.

Og derefter gik det op for ham, hvor svært det egentlig var at få vasket det fedtede olie af mønterne, således han rent faktisk kunne sætte dem ind i banken.



»Det er meget arbejde for penge, jeg allerede har arbejdet for. Det kommer til at tage flere timer at få vasket pengene. Det er bestemt ikke retfærdigt,« fortæller Andreas Flaten til Fox 5.

Andreas Flatens kæreste lagde en video op på Instagram af trillebøren med mønterne i.

Og ifølge kæresten ved hun ikke, hvad der er værst: At arbejdsgiveren er så sørgelig, at han ikke kan acceptere, at en ansat siger op – eller at han ville bruge så mange kræfter på at få vekslet 5770 kroner til mønter bare for at sige 'fuck dig.'

Fox 5 har ringet til arbejdsgiveren, der fortalte, at han havde betalt Andreas Flaten i amerikansk valuta og ikke ønskede at være en del af historien.