Dyrepasserne i naturreservatet 'WWT Slimbridge Wetlandcentre' i Gloucestershire i det sydvestlige England har været vidner til et lille mirakel i slutningen af juli.

Reservatets sjældne Andesflamingoer (flamingoer, der stammer fra Andesbjergene i Sydamerika, red.) har nemlig lagt æg for første gang siden 2003. Det skriver nyhedsbureauet Associated Press. Der var i alt seks flamingoer, som lagde ni æg tilsammen.

Eksperterne gætter på, at det er den rekordvarme sommer, som har været med til, at de store, flotte fugle har lagt æg. Desværre var ingen af æggene befrugtede.

»Det er en fantastisk overraskelse, at andesflamingoerne efter små to årtier er begyndt at lægge æg igen.« Foto: WWT Slimbridge Wetland Centre Vis mere »Det er en fantastisk overraskelse, at andesflamingoerne efter små to årtier er begyndt at lægge æg igen.« Foto: WWT Slimbridge Wetland Centre

Men Mark Roberts fra Slimbridge Wetlandcentre fortæller, at man har givet flamingoerne nogle chilenske flamingo-æg, som de har fået lov til at udklække og opdrage som deres egne. Han fortæller, at det meget motiverende og berigende for Andesflamingoerne, at de kan agere forældre - også selvom det ikke er for deres egne unger.

»Det er en fantastisk overraskelse, at Andesflamingoerne efter små to årtier er begyndt at lægge æg igen,« siger Mark Roberts til BBC og fortæller, at de chilenske flamingoer minder meget om Andesflamingoen, men at de har lidt forskellige diæter ude i naturen.

Han håber dermed på, at der kan komme unger af den sjældne race i fremtiden.

Det britiske reservats fugle ankom i 60'erne og er tilsyneladende nogle af reservatets ældste dyr. Det er estimeret, at der findes omkring 38.000 Andesflamingoer i dag. Det skulle dermed være den mest sjældne art flamingo.