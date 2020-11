De danske myndigheder har gang på gang gentaget, at natteliv og fester udgør en stor smitterisiko, men derudover har offentligheden ikke fået særlig stor indsigt i, hvor smitten egentlig sker i samfundet.

Det giver den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell til gengæld.

I et nyt stort interview med den svenske avis Dagens Nyheter gør Anders Tegnell rede for, hvor størstedelen af smitten i det svenske samfund sker.

Ikke overraskende er det i høj grad folks hjem, der sker smitte.

Men derudover så er det arbejdspladserne, der står for en tredjedel af smittespredningen, fortæller Anders Tegnell.

»Den sidste tredjedel sker forskellige andre steder i samfundet. Blandt andet til fester efter arbejde eller andre typer af sociale aktiviteter, som ofte kan kobles til arbejdspladsen. Vi skal forsøge at undgå de sammenhænge,« siger han.

Anders Tegnell fortæller også, at han mener, netop arbejdspladserne kan være afgørende for at begrænse coronaepidemien i Sverige.

Han mener, det er vigtigt, at man arbejder for at begrænse antallet af personer, der møder fysisk på arbejde og forhindrer, at for mange socialiserer samtidig samt sikrer, at der bliver holdt afstand.

Til gengæld oplever svenskerne ikke, at den kollektive transport til og fra arbejdspladserne udgør en stor smitterisiko.

»Smitten i den kollektive trafik står for en meget lille del af smitten, selv om det er svært at sige eksakt. Fokus skal ligge på arbejdspladserne og på de private fester. Det er der, vi har problemet,« siger han til Dagens Nyheter.