Tre af Bestseller-milliardæren, Anders Holch Povlsens, fire børn blev på tragisk vis dræbt søndag under terror-eksplosionerne i den srilankanske hovedstad Colombo.

Det bekræfter Jesper Stubkier, Communication Manager hos Bestseller A/S, over for B.T.

»Det kan vi desværre bekræfte. Vi beder jer respektere privatlivets fred, og vi har derfor ingen yderligere kommentarer,« lyder det i en mail fra Jesper Stubkier.

Otte eksplosioner ramte påskedag kirker og hoteller i byen Colombo på feriedestinationen Sri Lanka. Mere end 290 meldes dræbt i angrebene, der beskrives som terrorangreb. Mindst 500 er blevet såret.

Blandt de dræbte er tre danskere, som altså nu er blevet bekræftet til at være Anders Holch Povlsens og hans hustru Anne Holch Povlsens tre børn.

Et øjenvidne ved navn Kieran Arasaratnam udtalte til BBC News søndag, at han så 'en dansk kvinde miste sine tre børn' under bombeangrebet på Hotel Shangri-La:

»Hun sagde 'pray for me, pray for me' (bed for mig, bed for mig, red.),« fortalte han til mediet, mens han også på Facebook har skrevet om sin oplevelse:

'Dansk familie med tre børn. Forældrene overlevede. Tre børn omkom tilsyneladende. Jeg har selv tre børn og ved præcis, hvad de føler lige nu.'

Det er endnu ikke blevet meldt officielt ud, hvem der står bag terrorangrebene, men 24 personer er blevet anholdt.

Anders Holch Povlsen er administrerende direktør i tøjkoncernen Bestseller A/S, som hans forældre Troels Holch Povlsen og Merete Bech Povlsen stiftede i 1975

Siden da er koncernen vokset til Danmarks største af slagsen. Bestseller A/S har omkring 2.780 butikker i 70 lande og 17.000 medarbejdere. I regnskabsåret 2017/2018 omsatte koncernen for 23 milliarder kroner. Ejerskabet af tøjkoncernen har dermed gjort familien Holch Povlsen til én af Danmarks rigeste familier.

Anders Holch Povlsen formue vurderes at være på godt 53 milliarder kroner. Penge, som han har tjent på Bestseller, men også på aktier i butikskæden Normal og store internationale firmaer som Zalando og Asos.

Den danske milliardær ejer 89.000 hektarer land i Skotland og er dermed landets største private jordejer.

Til dagligt bor han dog i Constanstinsborg ved Aarhus sammen med sin familie.