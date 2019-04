På et øjeblik blev påskeferien forvandlet til en tragedie for Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen og hans hustru, Anne Holch Povlsen.

Tre af deres i alt fire børn blev på ubarmhjertig vis dræbt under et af søndagens bombeangreb på Hotel Shangri-La i Sri Lanka.

Familien Holch Povlsen er en yderst privat familie, hvor forældrene altid har skånet deres børn fra rampelyset.

Blot få dage før tragedien har flere skotske medier dog berettet, hvordan den ellers så sky rigmand for en sjælden gang løftede sløret for sine børns fremtid.

Det gjorde han i et dybfølt brev på hjemmesiden for sin skotske virksomhed 'Wildland Limited', som blandt andre The Herald Scotland og den skotske avis 'The Press and Journal' citerer fra henholdsvis den 18. og 19. april - altså blot 2-3 dage før den hjerteskærende familietragedie.

I brevet står der, at den 46-årige danske milliærder, der betragtes som den største private jordejer i Skotland, godt ved, at han og hans hustru ikke lever længe nok til at se deres drøm om at genskabe den skotske natur på hans grunde, men at hans 'vision' vil blive givet videre til parrets børn, som skal fortsætte arbejdet, når han selv og hans hustru er gået bort.

'Det er et projekt, som ikke kan blive realiseret i vores livstid, men som vil bære frugt for ikke blot vores børn, men for alle generationer af besøgende, som - ligesom os - har en dyb kærlighed for det skotske højland,' lyder det blandt andet i brevet.

Tim Kirkwood, der er chef for Anders Holch Povlsens skotske selskab, har tidligere udtalt til The Guardian, at Anders Holch Povlsen har planer om at blive en pioner inden for genopretningen af naturen i det skotske højland.

Anders Holch Povlsen og hans hustru, Anne Holch Povlsen, har på tragisk vis mistet tre af deres fire børn under massakren i Sri Lanka søndag. Vis mere

'Fra vores hjem i Glenfeshie har både Anne og jeg selv samt vores børn og vores forældre længe nydt en dyb forbindelse med dette vidunderlige landskab,' står der i brevet, hvor Anders Holch Povlsen endvidere forklarer, at familiens kærlighed til det skotske højland er vokset med tiden.

Anders Holch Povlsen har siden 2006 opkøbt store land- og skovområder i Skotland og ejer i dag 12 godser og ejendomme og dertilhørende cirka 890 kvadratkilometer jord.

Rigmanden har tidligere fortalt, at han og hans hustru har en 200-års plan, der skal genoprette dele af det skotske højland til 'den tidligere storslåede naturlige tilstand og reparere den skade, mennesket har påført.'

Anders Holch Povlsens drømme om, at hans fire børn skal overtage det berundringsværdige arbejde, blev dog søndag revet væk på den mest tragiske måde, man kan forestille sig, da tre af hans børn mistede livet i den blodige massakre i Sri Lanka.

Srilankansk politi vurderer skaderne på luksushotellet Shangri-La Hotel i Colombo, hvor rigmanden Anders Holch Povlsens tre børn mistede livet under terrorangrebene søndag. Foto: ISHARA S. KODIKARA Vis mere

»Det kan vi desværre bekræfte. Vi beder jer respektere privatlivets fred, og vi har derfor ingen yderligere kommentarer,« lød det mandag morgen i en mail fra Jesper Stubkier, Communication Manager hos Bestseller A/S, da B.T. spurgte ind til de tragiske dødsfald.

Mere end 290 meldes indtil videre dræbt i de otte bombeangreb, der påskedag ramte kirker og hoteller i byen Colombo på feriedestinationen Sri Lanka. Deriblandt altså Anders Holch Povlsens tre børn. Derudover er mindst 500 blevet såret af eksplosionerne.

Et øjenvidne ved navn Kieran Arasaratnam udtalte til BBC News søndag, at han så 'en dansk kvinde miste sine tre børn' under bombeangrebet på Hotel Shangri-La:

»Hun sagde 'pray for me, pray for me' (bed for mig, bed for mig, red.),« fortalte han til mediet.