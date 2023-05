Du kan nok ikke finde mange, der vil anbefale, at du bruger ti timer om dagen på at sidde foran en skærm og se på de sociale medier.

Du vil nok finde endnu færre, der vil anbefale, at du gør det ti timer i træk.

Men hvis du er klar til at ignorere alle anbefalinger, så kan du nu tjene 1000 dollar – næsten 7.000 kroner – på at gøre dette.

CNN skriver nemlig, at influencer marketingbureauet Ubiquitous vil betale tre personer 100 dollar i timen for at sidde ti timer i træk og se TikTok. Firmaet håber, at det kan hjælpe dem til at spotte, hvad der vil blive kommende trends på det populære sociale medie.

»De valgte kandidater vil hjælpe os med at opdage nye tendenser ved at udfylde et simpelt dokument, hvor de noterer de tilbagevendende tendenser, de får øje på,« står der i jobopslaget.

Efter de ti timer skal de tre udvalgte kandidater også dele opslag om oplevelsen på deres egne sociale medier – og de skal selvfølgelig tagge virksomheden.

Hvis du drømmer om dette job, skal du søge inden fristen 31. maj.

Det har været et kaotisk år for TikTok og firmaet bag, ByteDance. For TikTok, der angiveligt har over 1,6 milliarder brugere, har mødt hård kritik om, at brugernes data kan ende i hænderne på den kinesiske regering.

Det har blandt andet betydet, at mange lande – heriblandt Danmark – har forbudt eller frarådet deres folkevalgte at bruge det social medie på deres telefoner.